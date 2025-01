Si chiama Narwal Flow l’ultimo arrivato del brand asiatico, annunciato nelle scorse ore durante il CES 2025, la più grande fiera dedicata all’elettronica di consumo che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, ed è un robot aspirapolvere che prova a stupire con un sistema di pulizia diverso dal solito.

In realtà potrebbe ricordare la soluzione presentata da ECOVACS con il suo X8 PRO OMNI, ma Narwal ha saputo distinguersi con una tecnologia diversa, che di sicuro sarà apprezzata per la sua capacità di migliorare la pulizia negli angoli. Scopriamo tutto su Narwal Flow e sulle altre novità annunciate dalla compagnia in questa occasione.

Narwal Flow, mocio estraibile per gli angoli

A differenza di altre soluzioni, che prevedono il lavaggio del pavimento con un doppio mocio controrotante che con il tempo diventano sempre più sporchi, l’idea di Narwal appare molto più efficiente. Al posto di un mocio, o di un semplice rullo, il lavaggio del pavimento avviene con un sistema a nastro, con un panno che ruota su una forma vagamente cilindrica e che può essere estesa verso l’esterno per raggiungere i bordi di pareti e mobili ma soprattutto gli angli delle stanze.

Sul robot è presente un doppio serbatoio d’acqua, uno per quella pulita e uno per quella sporca, così da garantire che il pavimento venga sempre lavato con acqua pulita e che l’igiene sia al top. Per il resto Narwal promette di evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, con un sistema efficiente al 99,99%, risparmiando un sacco di fastidi all’utente.

Narwal Flow ha una potenza di aspirazione di 20.000 Pa ed è capace di alzarsi fino a 40 millimetri dal pavimento, al fine di superare piccoli scalini o ostacoli come le gambe di alcune sedie. È dotato di una doppia fotocamera RGB e di un chip da 10 TOPS che gli permette di riconoscere ed evitare oltre 200 tipologie di oggetti che potrebbero trovarsi in maniera imprevista sul suo cammino.

La stazione di ricarica si occupa, come ormai di consuetudine, di vuotare il serbatoio della polvere, caricare acqua pulita, raccogliere quella sporca, lavare e asciugare a caldo il mocio, il tutto senza che sia necessaria alcuna manutenzione per almeno quattro mesi. L’arrivo sul mercato è previsto per la metà del 2025, manca invece l’ufficialità del prezzo, che sarà comunicato in prossimità del lancio sul mercato.

Le altre novità

Oltre a Narwal Flow, la compagnia ha annunciato altre tre novità, destinate ad arrivare sul mercato nel corso del 2025. Si parte da Narwal Freo Z10, un robot aspirapolvere di fascia alta dotato di doppio mocio con forma triangolare e di tecnologia Truly Tangle-Free che elimina il rischio di grovigli grazie a un particolare disegno della spazzola principale e delle due spazzole laterali. La base è in grado di sterilizzare i moci con ioni d’argento e di lavare con acqua calda. Sarà in commercio nel mese di aprile a 1.099 dollari.

Più economico invece Narwal Freo Pro, che arriverà sul mercato a marzo al prezzo di 699 dollari, con tecnologia anti groviglio, moci triangolari e tecnologia DirtSense che assicura una pulizia senza aloni. Si chiude con Narwal S30, una lavapavimenti con sistema anti groviglio, auto-pulizia e asciugatura con aria a 90 gradi per prevenire la formazione di muffe. È dotato di sei diverse modalità di pulizia, include uno schermo LCD e può essere inclinato a 180 gradi, così da riuscire a infilarsi anche sotto ai mobili più bassi. Arriverà nella seconda metà del 2025 a un prezzo di listino di 649 dollari.