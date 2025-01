Il 2025 è appena iniziato ed è già tempo di novità, tantissime, che arrivano dal CES di Las Vegas dove i produttori annunciano i dispositivi che vedremo nel corso dell’anno. ECOVACS, brand leader nel mercato delle pulizie domestiche, ha approfittato del CES 2025 per annunciare le novità che arriveranno sul mercato nei primi mesi di questo 2025.

Sono tante e decisamente interessanti, nell’ottica di consolidare la propria posizione continuando a innovare anche in un mercato apparentemente statico come quello degli aspirapolvere robot. Vi parleremo dunque del nuovo ECOVACS X8 PRO OMNI, della serie T50 e delle linee GOAT e WINBOT. A questo proposito David Cheng Qian, Vice Chairman di ECOVACS Group e CEO di ECOVACS ROBOTICS, ha ricordato la strategia aziendale:

“Le nostre ultime innovazioni non solo sottolineano la leadership di ECOVACS ma riflettono il nostro impegno nella ricerca di soluzioni robotiche pionieristiche, che anticipano e rispondono alle esigenze dei consumatori. Siamo costantemente impegnati nella nostra missione di evolvere la robotica, migliorando continuamente le nostre proposte per portare un grande valore aggiunto ai nostri utenti in tutto il mondo.”

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

La prima grande novità per i mercati internazionali è ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI, un prodotto che ha fatto il suo debutto sul mercato cinese nello scorso mese di settembre, ottenendo uno strepitoso successo di vendite (68% di share nelle vendite del Single’s Day) e che è pronto a replicare il successo in tutto il mondo.

Il pezzo forte del nuovo robot aspirapolvere è la tecnologia OZMO ROLLER, con un rullo che viene utilizzato per lavare il pavimento e che viene estratto per assicurare una perfetta pulizia anche vicino a pareti e mobili. La superficie del rullo passa su un raschietto che rimuove lo sporco e le acque raccolte, e 16 ugelli lo mantengono costantemente umido per lavare il pavimento. Tutto questo si ripete 200 volte al minuto, così da evitare che restino macchie sul pavimento e che l’acqua sporca resti sul pavimento.

Il nuovo sensore TruEdge 2.0 permette al robot di superare in sicurezza anche bordi complessi (soglie, mobili pensili), massimizzando la copertura degli angoli e l’aderenza ai bordi. La spazzola laterale può essere estesa, per garantire una pulizia più profonda, soprattutto i prossimità di bordi e angoli, mentre quella centrale sfrutta la tecnologia ZeroTangle 2.0.

La nuova spazzola utilizza strutture a tripla V per sollevare peli e capelli, portarli verso il centro e districarli con una serie di denti a pettine, evitando così la formazione di fastidiosi grovigli che finirebbero per ridurre l’efficienza di pulizia. I movimenti sono controllati dal modulo visivo AIVI 3D con doppia luce strutturata e rilevamento della profondità, che rileva anche le macchie presenti sul pavimento, avviando in maniera autonoma un piano di rilavaggio delle aree selezionate.

ECOVACS DEEBOT T50

Oltre alla serie DEEBOT X8, che sarà composta anche da altri modelli, ECOVACS ha annunciato la serie DEEBOT T50, capitanata dal modello T50 MAX che dispone della tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) che combina un flusso d’aria particolarmente potente (16,3 litri al secondo) con una potenza di aspirazione di 18.500 Pa, raddoppiando la propria capacità di raccogliere particelle di grandi dimensioni e di pulire in maniera approfondita i tappeti.

Oltre al T50 MAX arriveranno sul mercato anche il modello T50 PRO OMNI, con un design compatto per raggiungere anche gli spazi più stretti, e X5 HYBRID, di cui sapremo di più nei prossimi mesi. Per maggiori dettagli sulle novità legate ai robot aspirapolvere vi rimandiamo a questa pagina.

ECOVACS GOAT e WINBOT

Cresce decisamente anche l’offerta relativa ai tosaerba robotici, con i modelli GOAT A3000 LiDAR e A600 RTK, pensati per prati di dimensioni medie e grandi, con un sistema a 32 volt che garantisce eccellenti risultati di taglio. Per i giardini più piccoli, o dotati comunque di un design più intricato, ecco GOAT O800 RTK, capace di infilarsi in passaggi larghi fino a 70 centimetri, mantenendo un elevato livello di precisione nelle proprie operazioni.

Presenti infine anche le novità che caratterizzeranno il 2025 per la serie WINBOT, i robot destinati alla pulizia di vetri e finestre (qui la nostra recensione di WINBOT W2 OMNI). Maggiori dettagli sono disponibili a questo indirizzo.

