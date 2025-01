Eureka J15 Max Ultra è il nuovo robot per le pulizie che ambisce a rappresentare un nuovo standard nel settore, è stato annunciato oggi nel corso del CES, la più importante fiera dell’elettronica che si svolge annualmente a Las Vegas.

L’ultimo arrivato è infatti in grado di rilevare e adattarsi allo sporco, ai detriti, ai diversi tipi di pavimento e ai liquidi trasparenti in modo ancora più affidabile e preciso di quanto abbiano fatto i modelli attualmente in commercio, apportando interessanti miglioramenti che potrebbero rappresentare degli elementi vincenti in un contesto sempre più concorrenziale come il mercato degli aspirapolvere robot.

Dispone inoltre di spazzole laterali estensibili, di supporti che possono raggiungere anche gli angoli più ostici, di una migliorata capacità di superare gli ostacoli e di una potenza di aspirazione di 22.000 Pa che non sembra temere qualsiasi tipo di sporco.

Un robot per le pulizie ancora più intelligente

Il fiore all’occhiello del nuovo robot per le pulizie di Eureka è l’esclusiva tecnologia IntelliView AI 2.0, evoluzione di quella precedentemente introdotta con il J15 Pro Ultra e oggi in grado di identificare più di 150 oggetti diversi, fornendo così un modo dedicato e personalizzato per gestire ogni residuo presente sul pavimento.

Nel caso in cui intercetti dei liquidi, poi, il robot può ruotare automaticamente dando priorità alla pulizia con il panno e sollevando la spazzola a rullo, evitando così che il liquido entri nel contenitore della polvere e che lo sporco venga trascinato sul pavimento.

Grazie alle ultime innovazioni compiute da Eureka, la rilevazione dei liquidi trasparenti avviene con elevatissimi livelli di precisione, anche in condizioni di luce ambientale sfavorevole: Eureka J15 Max Ultra utilizza un sensore a infrarossi e uno di visione FHD, una combinazione che permette al robot di generare immagini ad alta definizione in tempo reale degli oggetti e delle loro strutture superficiali. Le immagini sono poi elaborate dagli algoritmi di intelligenza artificiale, addestrati per identificare anche le più sottili differenze nei riflessi e nella struttura della superficie, per consentir al robot di rilevare i liquidi trasparenti.

Un’aspirazione precisa e potente che supera i 20.000 Pa

Eureka J15 Max Ultra è dotato di un avanzato sistema a doppia estensione che assicura la massima precisione di pulizia anche negli gli angoli più stretti. Il sistema combina infatti il panno estensibile ScrubExtend già visto nel J15 Pro Ultra con la nuova SweepExtend, che permette alla spazzola laterale di estendersi automaticamente quando rileva angoli e spigoli, garantendo così una pulizia più completa anche nei punti della casa più complessi da raggiungere.

A fare il resto è la potenza di aspirazione di 22.000 Pa, un aumento del 35% rispetto al modello predecessore. L’introduzione della tecnologia ObstaCross consente invece al robot di superare con facilità soglie singole fino a 3 centimetri e soglie a doppio strato fino a 4 centimetri, assicurando passaggi più fluidi attraverso vari tipi di pavimento e ostacoli come potrebbero essere sedie, canaline o altri oggetti fissati al pavimento.

Completa la dotazione del modello una batteria da 6400 mAh e una stazione di ricarica con sistema di auto pulizia e svuotamento. Sono presenti tre serbatoi per l’acqua pulita (capacità 4 litri), l’acqua sporca (3,4 litri) e la polvere (3 litri). Come l’Eureka J15 Pro Ultra, anche J15 Max Ultra è dotato di autopulizia della base che rende le cose ancora più semplici. Dopo aver lavato, la base pulisce da sola il vassoio del mop, raschiando via i detriti per mantenere l’ordine e l’igiene. Per le famiglie più impegnate, si tratta di una novità assoluta e di un concreto risparmio di tempo.

Prezzi e date di disponibilità sul mercato italiano

Eureka J15 Max Ultra sarà disponibile in Italia, Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti nel mese di giugno 2025 al prezzo di 1.299 euro.

Ricordiamo che insieme a questo modello sarà presentato anche Eureka J15 Ultra, il modello base della serie Eureka J15, dotato di una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, tecnologia FlexiRazor, ScrubExtend e stazione base All-in-One. J15 Ultra sarà lanciato sul mercato nel mese di marzo 2025 al prezzo di 799 euro.