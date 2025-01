La famiglia di altoparlanti di Xiaomi si è arricchita nei mesi scorsi di un nuovo interessante modello, che finalmente è sbarcato anche nel nostro Paese: stiamo parlando di Xiaomi Bluetooth Speaker.

Il produttore ci tiene a mettere in evidenza il suo impegno per garantire agli utenti un dispositivo che sia in grado di garantire un audio “autentico”, il tutto senza trascurare un design curato sin nei più piccoli particolari.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Bluetooth Speaker

A dire di Xiaomi, il suo nuovo smart speaker è stato progettato per gli ambienti esterni, potendo vantare un volume elevato, bassi potenti e una buona portabilità, il tutto con il supporto a Xiaomi HyperOS Connect, in modo da garantire un’esperienza di ascolto di qualità in qualsiasi posto ci si trovi.

Tra le principali caratteristiche di Xiaomi Bluetooth Speaker troviamo una speciale configurazione acustica a 5 unità, la capacità di riprodurre volume fino a 93 db (con una potenza totale fino a 40 W), il tutto con uscita omnidirezionale a 360° (ideale per ascolti collettivi), un sistema di illuminazione RGB con la possibilità per gli utenti di personalizzare gli effetti di luce, una scocca resistente all’acqua e alla polvere (il dispositivo vanta una certificazione IP67), la possibilità di riproduzione con effetto stereo usando almeno 2 unità (sono supportate fino ad 8), una batteria da 4.800 mAh che garantisce un’autonomia di fino a 17 ore e che supporta la ricarica rapida a 22,5 W.

Ed ancora, l’altoparlante di Xiaomi può contare sulla sintonizzazione software audio professionale HARMAN AudioEFX, sulla connettività Bluetooth 5.3, sul supporto al codec LHDC 5.0, sulla connettività NFC e su una porta USB Type-C.

Il prezzo ufficiale di Xiaomi Bluetooth Speaker è di 79,99 euro (incluse le spese di spedizione) e può essere acquistato direttamente dal sito del produttore attraverso il seguente link:

Probabilmente lo speaker nelle prossime settimane arriverà anche su Amazon.