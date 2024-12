Trenitalia si prepara a una significativa svolta digitale nel 2025, come annunciato dall’amministratore delegato Luigi Corradi durante l’Expo Consumatori 4.0 di Ancona. La novità più rilevante riguarda l’introduzione di un sistema di rimborso automatico per i biglietti elettronici in caso di ritardo, ma le innovazioni coinvolgono anche altri aspetti del servizio ferroviario.

Trenitalia introduce il sistema di rimborso automatico per i biglietti elettronici: ecco come funziona

Il nuovo processo di rimborso è stato pensato per semplificare una procedura che spesso scoraggia i viaggiatori dal richiedere quanto loro dovuto. A partire dal 2025, per i biglietti acquistati attraverso i canali digitali (sito web e app Trenitalia), il sistema verificherà automaticamente i ritardi e procederà al rimborso entro 30 giorni, accreditando l’importo direttamente sulla carta utilizzata per l’acquisto o sul conto PayPal.

Le soglie di rimborso rimangono invariate:

25% del prezzo per ritardi tra 60 e 119 minuti (per biglietti da almeno 16 euro)

50% del prezzo per ritardi di 120 minuti o superiori (per biglietti da almeno 8 euro)

La soglia minima per il rimborso è fissata a 4 euro

Nella fase iniziale, il servizio sarà accessibile attraverso il sistema Smart Caring, che invierà notifiche via messaggio o email in caso di ritardi, cancellazioni, scioperi o rinuncia al viaggio. Per ottenere il rimborso, i passeggeri dovranno:

Fornire il proprio indirizzo email tramite il link ricevuto Inserire l’OTP (One Time Password) di conferma Completare la procedura per ricevere il rimborso

Nelle settimane successive, il servizio verrà integrato direttamente nell’app e sul sito di Trenitalia.

Come funzioneranno i rimborsi per i biglietti cartacei e treni regionali

Per i biglietti cartacei, continuerà a essere necessaria una richiesta formale di rimborso. Per quanto riguarda i treni regionali, il rimborso integrale è previsto in diversi casi:

Soppressione del treno

Interruzioni di servizio

Ritardi superiori a 60 minuti

Mancata disponibilità della classe di validità del biglietto

Ordini dell’Autorità pubblica

I passeggeri possono verificare il diritto all’indennizzo sul sito di Trenitalia inserendo il codice del biglietto e la data di emissione.

Trenitalia introduce innovazioni anche nel campo della sicurezza e del comfort

Sul fronte del rinnovamento della flotta, Trenitalia ha presentato i nuovi Frecciarossa 1000, progettati con particolare attenzione alle esigenze dei passeggeri. I nuovi convogli offriranno un ambiente più spazioso per i bagagli e faciliteranno gli spostamenti delle persone a mobilità ridotta grazie a soluzioni di design più inclusive.

Un importante upgrade riguarda anche il sistema energetico: i treni saranno dotati di un maggior numero di batterie, garantendo così una maggiore autonomia anche in assenza di alimentazione diretta e assicurando il funzionamento dell’aria condizionata anche in situazioni di emergenza. A supporto di questa innovazione, l’azienda introdurrà anche locomotive di soccorso più veloci ed efficienti, capaci di ripristinare rapidamente l’alimentazione dei convogli in difficoltà.

La sicurezza rappresenta un altro pilastro fondamentale delle novità introdotte, specialmente alla luce di recenti episodi come l’aggressione al capotreno avvenuta a Genova. Per contrastare situazioni simili, Trenitalia ha pianificato una serie di interventi mirati: nelle stazioni che ne sono dotate, verranno riattivati i tornelli per garantire l’accesso esclusivamente ai possessori di regolare biglietto di viaggio.

I nuovi treni saranno equipaggiati con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, mentre in Emilia-Romagna è già in corso una promettente sperimentazione che prevede l’utilizzo di body cam da parte del personale ferroviario, attivabili in situazioni potenzialmente critiche.

Da sottolineare anche l’espansione del servizio Tap&Tap, che permetterà ai passeggeri di pagare il viaggio semplicemente avvicinando la carta contactless alla validatrice, semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio.