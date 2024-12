Il team di WhatsApp lavora costantemente per migliorare il suo servizio e renderlo sempre più completo. Dopo la possibilità di inviare documenti senza perdita di qualità, ora WhatsApp sta lanciando una funzionalità che permette di scansionare i documenti con la fotocamera dell’iPhone.

Questa funzionalità era disponibile per alcuni utenti di WhatsApp, mentre ora è in fase di rilascio più ampio per gli utenti iOS.

WhatsApp lancia la scansione dei documenti per tutti gli utenti iOS

Questa nuova funzionalità è perfettamente integrata nel menu di condivisione dei documenti, offrendo agli utenti un’opzione dedicata per acquisire rapidamente un documento utilizzando la fotocamera del loro iPhone.

Dopo aver acquisito il documento gli utenti possono visualizzare un’anteprima della scansione e apportare modifiche spostando i margini automatici e una volta soddisfatti possono inviare il documento acquisito nella chat o nel gruppo.

Grazie a questa funzionalità gli utenti WhatsApp possono condividere documenti in modo professionale senza dover utilizzare un’altra applicazione o strumenti esterni come uno scanner tradizionale.

La possibilità di scansionare documenti con la fotocamera dell’iPhone è attualmente in fase di distribuzione con la versione 24.25.89 di WhatsApp per iOS disponibile nell’App Store e raggiungerà tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

