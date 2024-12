Fino a non molto tempo fa Grok, il chatbot di xAI, l’azienda di Elon Musk che si occupa di intelligenza artificiale, era disponibile solo per gli abbonati a X.

A novembre l’azienda ha iniziato a testare una versione gratuita di Grok e all’inizio di questo mese la ha distribuita a tutti gli utenti, anche in Italia.

Ora sembra che xAI stia testando un’app per iOS che permetterà di utilizzare Grok indipendentemente dal social X.

Grok sta per diventare disponibile anche come app e sul Web

Techcrunch riferisce che l’app di Grok attualmente è disponibile per iPhone in Australia e in alcuni paesi in versione beta e può accedere a dati in tempo reale sul Web e su X.

L’app offre funzionalità di intelligenza artificiale generativa come la scrittura di testo e la generazione di riepiloghi, oltre a rispondere alle domande poste dall’utente, generare immagini in base a un testo e analizzare foto.

Techcrunch riporta che xAI sta anche preparando il sito dedicato grok.com per rendere il chatbot accessibile anche come app Web. Attualmente il sito mostra la dicitura “coming soon” quando si accede con un account xAI.

L’azienda di Elon Musk afferma che il modello generatore di immagini di Grok eccelle nel “rendering fotorealistico” e non applica grandi restrizioni alle sue capacità di generazione di immagini, consentendo agli utenti di creare immagini anche con personaggi pubblici e materiale protetto da copyright, il che ha sollevato non poche perplessità.

Grok è gratis per tutti gli utenti della piattaforma, seppure con un limite di dieci richieste (prompt) ogni due ore, ed è accessibile su X tramite l’icona di una barra diagonale presente nel menu a sinistra.