Con la promo Christmas Sale di Titan Army c’è la possibilità di acquistare un nuovo monitor da gaming con un prezzo davvero interessante. Il modello in offerta è il Titan Army P2510HS. Si tratta di uno dei modelli di riferimento della gamma Titan Army, con dimensioni compatte e un refresh elevatissimo, elementi che lo rendono perfetto per il gaming competitivo e per l’esport dove è fondamentale avere tutta l’immagine di gioco sempre sott’occhio e poter sfruttare un frame rate più alto possibile. Vediamo i dettagli della promo dedicata al monitor da gaming di Titan Army.

Titan Army P2510HS: le caratteristiche del monitor in offerta

Sfruttando la promo Christmas Sale è possibile acquistare il Titan Army P2510HS con un prezzo scontato di 169,99 euro. La promo è ottenibile grazie alla possibilità di inserire, al momento del check-out, il codice sconto TTUTO25WEB. La consegna è gratuita.

Il monitor P2510HS è dotato di un pannello da 24,5 pollici di diagonale con formato in 16:9. Il pannello è piatto ed è realizzato con tecnologia Fast IPS, garantendo una luminosità di 350 nit e un contrasto di 1000:1. Uno dei punti di forza del modello di Titan Army è, senza dubbio, il refresh rate che può arrivare a ben 300 Hz, con sistema Adaptive Sync. Da segnalare anche un tempo di risposta ridotto a 1 ms GTG.

Tra le caratteristiche del monitor Titan Army troviamo varie modalità di utilizzo, con la possibilità di migliorare la resa cromatica e il contrasto oltre che ridurre al minimo la latenza. Il pannello ha una copertura del 121% dello spazio colore sRGB e supporta i video in HDR400. La dotazione di porte include due HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4 oltre a un’uscita audio.

C’è anche la funzione Game Dark Boost che migliora la resa delle immagini durante i giochi in cui ci sono scene con illuminazione ridotta e tanti dettagli scuri. Gli utenti possono scegliere, inoltre, tra 10 “scenari” in modo da adattare tutte le caratteristiche del pannello al contesto di utilizzo (ci sono anche scenari specifici per gli FPS, i MOBA e gli RTS/RPS).

Per accedere subito all’offerta e acquistare il Titan Army P2510HS al prezzo scontato di 169,99 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice TUTTOP25 da aggiungere al check-out, basta premere sul link qui di sotto.

