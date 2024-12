Nella mattinata di oggi, 19 dicembre, il presidente dell’INPS Gabriele Fava ha presentato a Roma, nel palazzo Wedekind, la versione 4.0 dell’app INPS Mobile. Si tratta di un aggiornamento importante per l’applicazione istituzionale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, uno strumento che ottiene nuove funzioni e varie migliorie grafiche facendosi più utile e semplice da utilizzare.

“La nuova app dell’INPS è propositiva, semplice, fresca, fruibile, diretta verso tutti gli utenti, perché vogliamo raggiungere i cittadini velocemente e semplicemente, attraverso i servizi essenziali a cui è fondamentale oggi accedere subito” ha commentato Fava in occasione della presentazione.

Le novità dell’app INPS Mobile in versione 4.0

La versione 4.0, al momento non ancora disponibile, migliora l’app INPS Mobile principalmente su tre aspetti: semplifica il controllo dello stato delle domande e dei pagamenti, facilita le operazioni per scaricare i cedolini e le certificazioni e permette di consultare più semplicemente l’estratto conto contributivo e altre informazioni previdenziali. Sono tutte migliorie legate ai rinnovamenti nell’interfaccia grafica e nell’esperienza utente, che si aggiungono ad altre nuove funzioni di personalizzazione della schermata principale dell’app.

Ciascun servizio dell’INPS ha una “card” consultabile e accessibile autenticandosi al servizio tramite SPID o CIE, senza i quali è tuttavia possibile usare due servizi che non richiedono l’autenticazione: il simulatore di pensione “Pensami” e il simulatore per il sostegno economico “Assegno unico e universale per i figli a carico”.

Con la nuova app INPS Mobile 4.0 basta un solo tocco per verificare lo stato di una domanda, per scaricare l’ultimo cedolino della pensione o della certificazione unica, controllare il pagamento dell’ultima prestazione, lo stato di una domanda di indennità della NASPI, l’estratto conto contributivo o la dichiarazione ISEE, ha riportato il Sole 24 Ore.

Sono 40 i servizi di consultazione e di invio accessibili con INPS Mobile, app che nel 2024 è stata scaricata 3,66 milioni di volte e ha registrato più di 500mila accessi al giorno in media. Comunque, la versione 4.0 non risulta essere ancora disponibile, né per Android né per iOS, aggiornamento che dovrebbe arrivare prossimamente sugli store di app dai quali si può scaricare: Google Play Store, App Store e Huawei AppGallery. L’INPS non ha al momento condiviso informazioni sulle tempistiche relative.