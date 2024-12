Dalle ore 17:00 di oggi, mercoledì 18 dicembre, il SIISL è diventato anche un portale per trovare lavoro. Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (in sigla SIISL), è uno strumento digitale del governo gestito dall’INPS che, finora, era stato usato per altre iniziative come l’erogazione dell’assegno di inclusione e del sostegno alla disoccupazione.

Ora serve anche per cercare lavoro, è diventato “un innovativo marketplace del lavoro, segnando un passo importante verso una maggiore inclusione sociale e lavorativa” si legge nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Semplificando, è una sorta di LinkedIn italiano in cui tutti possono caricare i propri curricula, consultare le offerte di lavoro disponibili e candidarsi, ma senza tutta la parte da social media.

Come funziona la piattaforma SIISL per trovare lavoro

La rinnovata piattaforma SIISL che ora mira a semplificare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, si presenta come uno strumento rivolto a tutti, sia ai giovani che non hanno mai lavorato che ai disoccupati in cerca di un impiego e ai professionisti intenzionati a cambiare azienda o tipo di lavoro. Per le imprese, viceversa, è una piattaforma in più in cui pubblicare annunci di lavoro e individuare profili idonei gestendo le candidature e il relativo processo di selezione.

Serve lo SPID o la carta di identità elettronica CIE per accedere al SIISL, sistemi di identità digitale necessari per la registrazione, da completare inserendo i propri indirizzo e-mail e numero di cellulare per le relative verifiche.

Completata la registrazione, si accede alla homepage del SIISL, in cui il portale invita a compilare il curriculum vitae (o a importarne alcune informazioni se già presenti nelle banche dati di amministrazioni ed enti pubblici) e il questionario sulla formazione, che servirà al sistema per proporre eventuali corsi di formazione pertinenti con i propri interessi e preferenze.

C’è poi la sezione con gli annunci di lavoro, una lista già ricca di offerte con alcuni filtri per scremare la ricerca per regione o provincia autonoma, per tipo di rapporto di lavoro e per data di pubblicazione. Volendo, è possibile anche digitare alcune parole chiave, l’ID dell’annuncio o il titolo desiderato nella barra di ricerca, opzione possibile anche per spulciare meglio la lista delle offerte formative, anch’essa ricca di proposte.

In base alle esperienze e competenze dichiarate nel proprio curriculum vitae, SIISL indica inoltre nella sezione Suggeriti le offerte di lavoro e i corsi di formazione più adatti al proprio profilo.

Trovata un’offerta di lavoro che interessa, cliccandoci su si accede a una descrizione completa della posizione, con anche il numero di profili cercati, le qualifiche richieste, la durata del contratto, alcune informazioni sul datore di lavoro e la retribuzione annuale lorda offerta, dettagli tuttavia non sempre indicati.

Per candidarsi, basta fare clic su Manifesta interesse e confermare. L’homepage del SIISL mostra di conseguenza gli annunci di lavoro per i quali l’utente si è candidato, le aziende interessate al suo curriculum vitae e/o che lo hanno visualizzato e la lista delle offerte di lavoro corrispondenti ai suoi desiderata.

“Con l’apertura del SIISL al servizio dell’intera comunità nazionale stiamo dando un segnale forte e chiaro sul nostro impegno per la creazione di un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. La piattaforma utilizza le opportunità della tecnologia per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e incentivare la formazione di qualità, in modo mirato” ha detto lunedì Marina Calderone, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione della conferenza stampa in cui è stato presentato il rinnovato SIISL, accessibile dal sito web dedicato, in cui sono reperibili inoltre maggiori dettagli e informazioni.