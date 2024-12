Nella giornata di oggi, 12 dicembre 2024, il produttore cinese Huawei ha ufficializzato le nuove cuffie true wireless economiche FreeBuds SE 3, aprendo immediatamente i preordini in patria. In attesa di scoprire se e quando arriveranno anche dalle nostre parti, vediamo che cosa offrono.

Huawei FreeBuds SE 3 ufficiali: caratteristiche e design

Le ultime settimane hanno visto Huawei molto impegnata nel settore dei wearable: a fine novembre, vi avevamo raccontato delle nuove cuffie Huawei FreeBuds Pro 4 e del lussuoso (e costosissimo) Huawei Watch Ultimate Design; e quest’oggi c’è un nuovo prodotto — di tutt’altra caratura e fascia di prezzo — da conoscere.

Il debutto delle cuffie senza fili Huawei FreeBuds SE 3 era atteso per il prossimo anno, ma il produttore cinese ha deciso di cogliere tutti di sorpresa: quest’oggi le ha inserite sul proprio sito ufficiale ed ha persino aperto i preordini. Sebbene si tratti di cuffie true wireless di fascia economica, le FreeBuds SE 3 mettono sul piatto una dotazione tecnica completa e interessante.

Come potete vedere dall’immagine di apertura e dalla galleria a fine articolo, trattasi di cuffie leggere ma dal design curato ed elegante: sia le cuffie che la custodia di ricarica — in simil-pelle — presentano una doppia finitura lucida-opaca, declinata nelle due colorazioni Streamer Gold e Interstellar Black. Per quanto concerne gli ingombri, ciascuna cuffia misura 33,6 x 17,8 x 18,1 mm e pesa 3,8 g, mentre la custodia misura 50,4 x 50,3 x 23,4 mm e pesa 33 g.

Per quanto riguarda la parte audio, Huawei ha integrato dei driver dinamici da 10 mm, con un classico range di risposta in frequenza di 20 Hz – 20 kHz. Da segnalare la presenza della certificazione IP54, che assicura resistenza alla polvere e a spruzzi d’acqua (nessun problema, dunque, per un utilizzo sotto la pioggia e/o per fare sport).

Le FreeBuds SE 3, come detto, sono cuffie economiche, ma, sebbene non offrano funzioni più avanzate come l’ANC, non rinunciano ad un paio di caratteristiche interessanti. Prima di tutto l’autonomia dichiarata è degna di nota: Huawei parla di un totale di 42 ore, di 9 ore di autonomia con una ricarica completa e di appena 10 minuti di ricarica rapida per recuperare 3 ore di ascolto. Completando il discorso, ciascuna cuffia integra una batteria da 41 mAh, mentre quella della custodia è da 510 mAh.

A proposito della custodia, inferiormente è presente un tasto fisico che, se premuto per 2 secondi, permette di accoppiare rapidamente le cuffie allo smartphone; ad ogni modo, è sufficiente aprire il case perché le cuffie entrino automaticamente in modalità di accoppiamento, facendo comparire l’apposito pop-up sul display dello smartphone. Rimanendo in tema di controlli, le cuffie supportano interazioni tattili per gestire chiamate e riproduzione musicale:

doppio tocco : play/pausa/rispondi/riaggancia

: play/pausa/rispondi/riaggancia tre tocchi: di default passa al brano successivo, ma è impostabile per passare a quello precedente.

La stabilità della connessione e la bontà della sincronizzazione audio/video per rendere i giochi e i contenuti multimediali più godibili sono garantite dalla connettività Bluetooth 5.4.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds SE 3 vengono lanciate nelle colorazioni Streamer Gold e Interstellar Black al prezzo di listino di 199 CNY (circa 26 euro al cambio attuale), ma per i preordini è già previsto uno sconto a 179 CNY (corrispondenti a circa 23,50 euro). Allo stato attuale, le cuffie sono disponibili all’acquisto soltanto in Cina, dove possono essere preordinate sullo store online ufficiale Huawei Mall; purtroppo, al momento non sono state diffuse informazioni su un’eventuale commercializzazione in altri mercati e sulle tempistiche del caso. In attesa di scoprirlo, godetevi le seguenti immagini ufficiali.