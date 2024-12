BOOX ha svelato il nuovo Note Max, nuovo prodotto che va ad arricchire la serie Note e che punta a confermare il ruolo di leader nel settore degli eReader dell’azienda. Dotato del display Carta 1300 E Ink, oltre che di SoC Qualcomm e Play Store, il nuovo modello della gamma BOOX è disponibile da subito sul mercato italiano. Vediamo caratteristiche e prezzo del BOOX Note Max.

BOOX Note Max: le caratteristiche del nuovo eReader

Il nuovo BOOX Note Max è dotato del nuovo display monocromatico Carta 1300 E Ink da 13,3 pollici che garantisce, stando a quanto rivelato dall’azienda, un salto in avanti importante rispetto alla generazione precedente, Carta 1200, in termini di qualità di lettura. In particolare, la resa del testo diventa più nitida per un’esperienza di lettura molto più vicina a quella della lettura dell’inchiostro su carta.

Questa soluzione permette di ridurre ulteriormente l’affaticamento della vista, in particolare dopo lunghe sessioni di lettura. Il display ha una risoluzione di 3.200 x 2.400 pixel per una densità di pixel pari a 300 ppi. Il pannello misura quanto un foglio A4, adattandosi alle varie esigenze di produttività degli utenti e garantendo, quindi, spazio sufficiente per la gestione di più attività in contemporanea, anche grazie alla comoda funzione split screen.

Il tablet include un processore Qualcomm con CPU Octa-core da 2,8 GHz (non è noto l’esatto modello del chip) che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e dalla tecnologia BOOX Super Refresh (BSR) per la gestione della parte grafica. Ci sono anche 128 GB di storage interno, di tipo UFS 3.1, oltre a una batteria da 3.700 mAh. Per quanto riguarda la connettività, invece, troviamo il Wi-Fi Dual Band oltre al Bluetooth 5.0. Il tablet ha degli speaker stereo, un microfono e include il giroscopio per la rotazione automatica delle immagini. Le dimensioni sono pari a 287,5 x 243 x 4,6 mm (da segnalare, in particolare, lo spessore ridottissimo, inferiore ai 5 mm) a fronte di un peso di 615 grammi. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 13 con Play Store. Il nuovo BOOX Note Max è utilizzabile sia in abbinamento alla penna magnetica che alla custodia magnetica di BOOX.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo BOOX Note Max è disponibile da questa settimana in Italia, con un prezzo consigliato di 699,99 euro. Il nuovo eRader può essere acquistato sia su Amazon che sul sito ufficiale dove è disponibile anche un bundle con custodia magnetica.