Sono partite le offerte di Natale di Oclean che, da questa settimana e fino al prossimo 26 di dicembre, mette a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare una lunga serie di prodotti, come spazzolini elettrici e altro ancora, sfruttando uno sconto fino al 50% che si somma alla spedizione gratuita (per ordini a partire da 50 euro), al reso gratuito entro 30 giorni (ottimo nel caso in cui un regalo non fosse gradito al 100%) e a 3 anni di garanzia. Vediamo i dettagli completi in merito alle promozioni in corso.

Oclean lancia le offerte di Natale con sconti fino al 50%

Le offerte di Natale di Oclean mettono a disposizione degli utenti tanti sconti da sfruttare sui prodotti dell’azienda. In particolare, sono disponibili alcuni bundle di prodotti a prezzo scontato:

Con le offerte di Natale, inoltre, è previsto un extra sconto in base all’importo dell’ordine effettuato. In questo mdoo è possibile ottenere fino al 30% di sconto oltre a un bonus aggiuntivo. Ecco i dettagli:

15% per ordini superiori a 79 euro ; in regalo un pacco di Dental Floss Picks

; in regalo 20% per ordini superiori a 99 euro ; in regalo due pacchi di Dental Floss Picks

; in regalo 25% per ordini superiori a 109 euro ; in regalo una Tote Bag

; in regalo una 30% per ordini superiori a 129 euro; in regalo un S1 UV Tootbrush Sanitizer (igienizzante UVC per spazzolini da denti)

