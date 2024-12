Chiuso il capitolo Black Friday, durato anche quest’anno decisamente di più del classico finesettimana, è già arrivato il momento di pensare alle festività natalizie grazie alle offerte UGREEN. Il brand nato nel 2012 è specializzato in accessori come caricabatterie, power bank, cavi, hub e non solo, e si concentra su prodotti che possano migliorare la vita quotidiana, con un occhio alla sostenibilità. Il periodo delle Feste si avvicina, e per rendere questi momenti in famiglia ancora più piacevoli, UGREEN propone alcune offerte valide in questi e nei prossimi giorni. Andiamo a scoprirle insieme.

Al via l’iniziativa di Natale di UGREEN, con sconti e concorso a premi

UGREEN lancia la campagna natalizia dal titolo “Unwrap Smiles, Enjoy Shared Moments“, valida per circa un mesetto fino al 5 gennaio 2025 e pensata per portare ancora più calore e gioia a familiari e amici: l’azienda pensa che la tecnologia possa migliorare le nostre vite e aiutarci a restare connessi, così da farci godere al meglio i momenti di condivisione.

Fino al 5 gennaio 2025, sul sito ufficiale del brand è disponibile il nuovo concorso a premi con la possibilità di vincere alcuni prodotti del brand; in palio ci sono in tutto 300 premi, per un valore totale di circa 40.000 euro: troviamo prodotti del brand UGREEN Uno, come caricabatterie da 100 W, caricabatterie magnetici 2-in-1, power bank e persino prodotti della serie UGREEN NASync.

Come anticipato non c’è solo il giveaway, ma abbiamo anche alcune offerte che coinvolgono alcuni dei prodotti UGREEN più interessanti del momento: troviamo in particolare gli accessori della gamma UGREEN Uno, come il caricabatterie Uno Charger 100 W, il caricabatterie wireless Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15 W, i power bank Uno Magnetic Wireless Power Bank 5000 mAh 7.5 W e 10.000 mAh 15 W e il cavo USB-C da 100 W.

UGREEN Uno Charger 100 W è un caricabatterie GaN che può erogare una potenza massima di 100 W: dispone di tre porte USB-C e di una USB-A e offre un look particolare, che lo rende ideale per essere posizionato in qualsiasi altra stanza della casa; il “coperchio” per la spina consiste in due piedini magnetici che possono essere attaccati (ad esempio) ai notebook, ma c’è anche uno schermo TFT che mostra simpatiche immagini a seconda dello stato di ricarica. Può caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente e può portare un iPhone fino a quasi il 50% di autonomia in circa 30 minuti. Lato sicurezza, sono disponibili otto livelli di protezione.

UGREEN Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15 W permette di ricaricare fino a un massimo di tre dispositivi per volta grazie al pannello magnetico regolabile fino a 70° di inclinazione (può fungere anche da supporto per lo smartphone compatibile con la ricarica magnetica, come MagSafe). La basetta inclinabile (15 W) “nasconde” una seconda base di ricarica wireless (5 W) pensata per cuffie true wireless (come le Apple AirPods). Anche qui troviamo lo schermo intelligente che mostra lo stato di ricarica attraverso simpatiche faccine.

UGREEN sconta poi il Magnetic Wireless Power Bank nei modelli da 5000 mAh (7,5 W) e da 10.000 mAh (15 W), il primo compatibile con lo standard Qi e il secondo che invece supporta le tecnologie Qi2 e MagSafe: offrono una ricarica cablata PD da 20 W, oppure una ricarica senza fili per i dispositivi compatibili, con ingombri diversi a seconda del modello; il primo punta sulla compattezza e la leggerezza (161 g), il secondo su una batteria più capiente (il peso sale a 230 grammi).

Le offerte si chiudono con il cavo UGREEN Uno USB-C to USB-C da 100 W, compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo con porta USB Type-C e con una ricarica fino a 100 W. Non manca nemmeno qui un piccolo schermo che indica lo stato della ricarica con una faccina. È realizzato in alluminio, con cavo in nylon anti-groviglio.

Potete esplorare l’universo UGREEN, ricco di soluzioni tecnologiche semplici da usare ma allo stesso tempo innovative, utilizzando uno dei link qui in basso: vi ricordiamo che l’iniziativa andrà avanti fino al 5 gennaio 2025, salvo esaurimento scorte.

