Nel corso delle ultime ore la compagnia ASUS ha presentato ufficialmente la sua nuova serie Extreme, che include la tastiera ROG Azoth Extreme e il mouse ROG Harpe Ace Extreme, entrambi fortemente improntati al gaming: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Nuova serie ASUS Extreme: pensata per i giocatori

Partiamo prima di tutto dalla tastiera ROG Azoth Extreme, che offre una tela in alluminio con una piastra di posizionamento in fibra di carbonio, capace di conferire resistenza e leggerezza, oltre a ridurre ogni possibile vibrazione dei tasti durante le partite grazie alla presenza di tre strati ammortizzanti e un pad in silicone, che assorbono ogni possibile rimbalzo e rumore.

È inoltre possibile regolare a propria discrezione il feedback di digitazione, in modo da adattarsi alle preferenze di ogni singolo giocatore: nella modalità Hard la tastiera ASUS ROG Azoth Extreme aumenta la rigidità dei tasti, cal contrario della modalità Soft che consentirà una digitazione più morbida e comoda al tatto.

Tra le funzionalità più interessanti di questa tastiera troviamo un touchscreen OLED a colori, utile per gestire e regolare tutte le impostazioni di sistema in maniera semplice e intuitiva. Ottima l’autonomia dichiarata da ASUS, con un massimo di 1600 ore di durata complessiva, permettendo così di partecipare a numerose sessioni di gioco senza particolari preoccupazioni.

Grande focus è stato riservato alla connettività, dal momento che sarà possibile collegare la tastiera al proprio PC (o dispositivo similare) attraverso la connessione Bluetooth, il wireless a bassa latenza o il cavo USB.

Passiamo poi al mouse ROG Harpe Ace Extreme, con un design appositamente pensato per i giocatori più esigenti. Sul lato inferiore del mouse troviamo un sensore ottico ROG AimPoint Pro e alcuni microinterruttori ottici ROG, che nel complesso restituiscono alti livelli di precisione fino a 42000 DPI, risultando utili soprattutto negli sparatutto in prima persona. Sempre sul lato inferiore sono poi presenti i piedini in vetro Corning Glass, che abbinati ad un tappetino restituiscono un maggior grado di stabilità e sicurezza nei movimenti al mouse.

Il mouse è estremamente leggero, con un peso pari a 47 grammi che assicura un buon livello di maneggevolezza e comodità d’uso, grazie all’uso della fibra di carbonio. A questo si aggiunge poi la funzionalità ROG SpeedNova, che restituisce un input dei comandi rapido e immediato con frequenza massima di 8000 Hz.

Per chi fosse interessato ad acquistarli, la tastiera ASUS ROG Azoth Extreme e il mouse ROG Harpe Ace Extreme saranno disponibili a breve sul sito ufficiale della compagnia ad un prezzo rispettivamente di 559,99 euro e 279,99 euro.

Acquista il mouse ASUS ROG Harpe Ace Extreme sul sito ufficiale

Acquista la tastiera ASUS ROG Azoth Extreme sul sito ufficiale