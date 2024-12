Iliad non sta funzionando a dovere oggi 3 dicembre 2024. Le segnalazioni stanno impazzando sul web, soprattutto sui vari social, in quanto moltissimi clienti Iliad riscontrano navigazione internet lenta o completamente morta. Vediamo cosa sta succedendo.

Disservizi Iliad oggi 3 dicembre 2024

La situazione si sta aggravando minuto dopo minuto, si è partiti intorno alle 09:30 con i primi rallentamenti sulla linea mobile per poi estendersi a quella di rete fissa, dopodiché i problemi hanno iniziato a coinvolgere anche le chiamate con segnale poco stabile e comunicazioni interrotte.

Non sembra al momento esserci un pattern che ci aiuti a capire cosa sti accadendo, forse un sovraccarico? o forse qualche infrastruttura che si occupa di smistare il traffico non sta funzionando a dovere? Al momento Iliad non ha comunicato alcunché ma pensiamo e speriamo che stiano già agendo per arginare il problema.

Come dicevamo le segnalazioni si fanno sempre più numerose e soprattutto sempre più gravi, sia per quanto concerne la rete mobile che per la rete fissa. Si va dal blackout totale della connettività internet a rallentamenti di navigazione importanti.

Qualora ci fossero novità aggiorneremo questo articolo. In sviluppo…