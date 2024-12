Negli ultimi anni il settore dei dispositivi indossabili è cresciuto molto, merito dei progressi nelle funzionalità offerte, dall’ECG al monitoraggio della pressione sanguigna, fino al rilevamento dell’apnea notturna e al monitoraggio dello stress.

Il passo successivo a questo punto sembra quasi scontato e sembra destinato a diventare realtà. Un giorno questi dispositivi potrebbero misurare anche le nostre emozioni.

Un team di esperti della Tokyo Metropolitan University ha recentemente pubblicato un articolo che spiega in dettaglio come hanno misurato la conduttanza cutanea per identificare le emozioni.

I ricercatori hanno analizzato il cambiamento nella risposta della conduttanza cutanea che è correlata a diversi tipi di esperienze emotive.

Il team spiega che quando le persone provano emozioni diverse, le proprietà elettriche della loro pelle cambiano drasticamente a causa della sudorazione, con segnali che compaiono entro uno o tre secondi dallo stimolo originale.

Il documento di ricerca spiega che la conduttanza cutanea è una misura dell’eccitazione emotiva e mostra i cambiamenti nelle proprietà elettriche della pelle degli individui dovuti alla sudorazione associata all’eccitazione, come paura, sorpresa e piacere.

A questo proposito il team ha chiesto ai volontari di guardare video che potevano suscitare principalmente tre tipi di risposte: paura, emozioni di legame familiare e divertimento.

Al termine dei test i ricercatori hanno scoperto che la paura era la risposta emotiva più forte, mentre i sentimenti associati al legame familiare aumentavano gradualmente e producevano una combinazione di gioia e tristezza.

Un giorno gli indossabili potranno percepire le nostre emozioni?

Seppur con delle limitazioni, le misurazioni hanno dimostrato che i cambiamenti nella conduttanza cutanea possono riflettere alcune tipologie di emozioni che una persona sta attraversando, anche se non ancora nel dettaglio.

D’altronde il sensore di attività elettrodermica (EDA) già presente in alcuni dispositivi indossabili misura i cambiamenti elettrici nel livello di sudore della pelle, che è essenzialmente un riflesso della risposta del corpo a determinati fattori di stress.

Il livello di sudore sulla pelle modifica la conduttanza cutanea ed è legato al sistema nervoso simpatico, quindi la risposta del corpo a fattori esterni può essere valutata accuratamente in questo modo.

Il team ritiene che siamo un passo più vicini al fatto che i dispositivi sappiano come ci sentiamo e dal momento che i sensori EDA sono già sul mercato, tra non molto dispositivi come smartwatch e smart ring potrebbero offrire una migliore comprensione delle emozioni umane.