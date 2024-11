Dalla tarda mattinata di ieri, giovedì 28 novembre 2024, molti italiani hanno riscontrato problemi con pagamenti e prelievi, sia tramite bancomat che tramite carte di credito.

La causa di questi problemi sarebbe da attribuire a Worldline, una società francese che si occupa di pagamenti elettronici in tutta Europa: sembra, infatti, che l’azienda abbia riscontrato problemi di connessione ai propri data center italiani per via di danneggiamento dei cavi.

“Incidente Worldline”, ricostruiamo i fatti

Come anticipato nella mattinata di ieri, giovedì 28 novembre 2024, in Italia sono iniziati problemi con pagamenti e prelievi che sono proseguiti per tutto il giorno e proseguono ancora oggi, venerdì 29 novembre 2024. Ricostruiamo i fatti.

La prima realtà a segnalare la presenza di problemi in tal senso (28 novembre 2024, ore 11:30) è stata Nexi Payments, tramite una nota diffusa sul proprio portale, che ha indicato la francese Worldline come causa dei disservizi.

Poche ore dopo, anche l’azienda Bancomat ha pubblicato una nota sul proprio portale, confermando il fatto che i disservizi rilevati dalle 11:25 (del 28/11/24) ai circuiti BANCOMAT e PAGOBANCOMAT sono da imputarsi a Worldline.

Cosa è Worldline? Worldline è un’azienda francese che offre servizi di pagamento e transazioni digitali. Fondata nel 1974, è uno dei principali attori nel settore dei pagamenti in Europa e nel mondo. Nel febbraio 2020, Worldline ha acquisito Ingenico, creando così un gigante europeo nel settore dei pagamenti digitali. L’azienda è presente anche in Italia, dove offre una vasta gamma di soluzioni (accettazione di pagamenti, elaborazione di transazioni, servizi di acquiring, soluzioni digitali) ad aziende di tutte le dimensioni.

L’azienda francese si è subito messa in moto per informare tutti dell’accaduto, aggiungendo un post (in continuo aggiornamento) circa lo stato delle “Perturbazioni nell’ecosistema dei pagamenti di Worldline” al proprio portale sullo stato dei servizi:

Giovedì 28 novembre 2024, dalle 11:25 CET, Worldline ha osservato delle perturbazioni nel suo ecosistema dei pagamenti. L’impatto è localizzato principalmente in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati. Le perturbazioni non hanno origine dai gateway di pagamento, ma da alcuni servizi di emissione di autorizzazioni forniti a determinate banche. Worldline si rammarica della situazione e di qualsiasi potenziale inconveniente.

La situazione sta rientrando ma le segnalazioni di problemi sono ancora molte su Downdetector

L’ultimo aggiornamento, fornito nella mattinata di oggi (ore 9:14 del 29 novembre 2024) da Worldline prova a fare ulteriore chiarezza sui recenti problemi con pagamenti e prelievi in Italia, spiegando le cause del problema, informando dell’inizio dei lavori di ripristino e scusandosi con commercianti e consumatori per l’inconveniente:

Giovedì 28 novembre 2024, al mattino, i servizi Worldline sono stati interessati da problemi di connessione ai suoi data center in Italia a causa di un’interruzione di rete di un operatore di terze parti. La causa principale dell’interruzione è stata identificata. I lavori di installazione delle condotte del gas delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore. Si prevede che i lavori di ripristino da parte del nostro fornitore inizino nel corso della giornata. Gli impatti sono principalmente localizzati in Italia, con effetti in alcuni altri mercati. Nel frattempo, Worldline sta lavorando senza sosta per identificare potenziali soluzioni alternative per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura fisica. Worldline sta lavorando a stretto contatto con l’operatore di rete per monitorare l’avanzamento dei lavori di ripristino. Worldline si rammarica per questo evento e si scusa con i commercianti e i consumatori per l’inconveniente.

Visitando il portale Downdetector nella sezione Finanza, è ancora ora possibile notare un numero considerevole di segnalazioni relative agli istituti e ai servizi bancari che sfruttano Worldline come provider dei servizi di pagamento.

Torneremo ad aggiornare questo articolo nel momento in cui ci fossero novità e/o una dichiarazione ufficiale di Worldline che metta fine a tutti i problemi con i pagamenti riscontrati negli ultimi due giorni.