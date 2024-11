All’inizio dell’anno l’azienda di Mountain View ha introdotto nella Ricerca Google le panoramiche AI, una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire riassunti generati automaticamente dei risultati di una ricerca sul Web.

Le panoramiche AI sono state annunciate alla conferenza per sviluppatori lo scorso maggio e lanciate al di fuori degli Stati Uniti lo scorso agosto. Ora la funzionalità è disponibile in oltre 100 paesi, ma non ancora nell’Unione Europea, tuttavia in Italia Brave sta anticipando Google.

La società ha infatti annunciato l’ultima aggiunta a Brave Search: la modalità chat che offre la possibilità di porre domande di approfondimento basate sulla richiesta iniziale, quindi senza dover effettuare una nuova ricerca.

Brave Search lancia la ricerca con chatbot in italiano

Se ad esempio chiedete quali sono i videogiochi i arrivo nel 2025, Brave Search fornisce i titoli come qualsiasi altro strumento di ricerca, tuttavia se poi chiedete semplicemente “quali mi consigli?”, Brave Search vi risponde che dipende dai vostri gusti e vi offre dei suggerimenti per genere, quindi si ricorda da dove eravate partiti.

Brave fornisce un esempio analogo a tema cinema. Cercando “film di Christopher Nolan” si ottiene dapprima un elenco dei suoi film, ma chiedendo tramite la barra inferiore “Quali attori appaiono più spesso nei suoi film?”, la chat fornisce gli ulteriori dettagli, menzionando le fonti.

Brave Search punta a offrire il meglio indipendentemente dal fatto che l’utente inizi con una query di tipo ricerca o con una query di tipo chat.

Tutti gli utenti di Brave Search, indipendentemente dal browser che utilizzano per accedere al Web, possono usufruire della nuova funzionalità di chat da oggi. Per provarla basta visitare Brave Search.