Se state valutando da tempo l’acquisto di un nuovo notebook, ma finora non avete trovato l’affare che fa per voi, la settimana del Black Friday potrebbe essere il momento giusto per concretizzare il vostro progetto; la scelta è praticamente sterminata e ci sono molte occasioni che ci permettono di risparmiare qualcosa e portarci a casa un portatile di livello a un prezzo vantaggioso.

Tra i big di settore ovviamente non poteva mancare Acer che, come ormai da tradizione, si fa trovare pronta con una serie di notebook in offerta a dir poco interessanti; i modelli sono diversi e coprono molte fasce di prezzo, compresa la fascia alta dei notebook da gaming.

Notebook Acer in offerta per il Black Friday da non farsi scappare

Partiamo subito con i pezzi forti, ovvero i notebook Acer della gamma Predator, il top che può offrire l’azienda in fatto di prestazioni, qualità e capacità di espansione. Per chi non ha problemi di budget c’è l’Acer Predator Helios 18 nelle due varianti con Intel Core i9-14900HX e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 o, in alternativa GeForce RTX 4070.

La variante Predator Helios 18 PH18-72-968W può contare su un display Mini LED da 18″ con risoluzione WQXGA e refresh a 250 Hz, mentre il fratello minore con GeForce RTX 4070 scende a 165 Hz, mantendo inalterato il quantitativo di RAM, ovvero 32 GB.

Per chi mira a un portatile da gaming prestante a un prezzo inferiore, ma non vuole rinunciare alle linee e alle peculiarità della serie Acer Predator Helios, c’è anche il Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99FK, sempre con Intel Core i9-14900HX, GeForce RTX 4070 8 GB e 16 GB di RAM. Sulla stessa fascia di prezzo, ma con 32 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, troviamo Acer Predator Triton Neo 16, una macchina che può gestire il gaming a dettagli medio/bassi, verosimilmente più indicata per la produttività visti i 32 GB di memoria RAM DDR5 e la CPU Intel Core Ultra 5 125H.

Se il vostro budget è leggermente più risicato invece, l’opzione da valutare è sicuramente Acer Nitro V 15 ANV15-51-99H6; monta un Intel Core i9-13900H e una GeForce RTX 4060, abbinati a 16 GB di RAM e un display FHD da 165 Hz, un portatile ideale per gestire il gaming a 1080P con dettagli alti.

Scendiamo sino alla fascia dei 1.000 euro con altre due offerte che riguardano l’Acer Swift Go, rispettivamente nelle varianti da 16 e 14 pollici. In questo caso l’azienda punta tutto sulla piattaforma Intel Core Ultra 100U, l’ideale per questi portatili leggeri che mirano anche all’autonomia della batteria, offrendo al contempo un ottimo pannello OLED sino a 120 Hz.

Chiudiamo questa carrellata con Acer Aspire 5 A515-57-701Q, l’opzione migliore per tutti quegli utenti che mirano a ridurre al minimo il budget, senza però rinunciare a prestazioni e flessibilità. Equipaggiato con CPU Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM ed un SSD PCI-E da 1 TB, questo sistema permette di gestire praticamente tutti gli applicativi quotidiani, riuscendo a completare anche qualche task più impegnativa.