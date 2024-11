Il Black Friday ci riserva ogni anno delle chicche in mezzo ai tanti sconti più o meno vantaggiosi e oggi vogliamo segnalarvene una davvero interessante. Si tratta di Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry, una delle lavapavimenti più interessanti attualmente in commercio. Grazie alle promozioni del Black Friday, e a un codice sconto aggiuntivo, oggi potete portarvela a casa a poco più di 400 euro, un prezzo decisamente imbattibile.

Pavimenti perfetti

Usate ancora il mocio per pulire i pavimenti di casa, o magari qualcosa di ancora più datato come ad esempio il classico spazzolone con strofinaccio? A parte la fatica e il tempo impiegato, salvo qualche rara eccezione è probabile che utilizziate un secchio singolo, dove l’acqua inizialmente pulita diventa man mano più sporca, il contrario di quello che dovrebbe essere.

È tempo di cambiare e utilizzare qualcosa di moderno, semplice da utilizzare, quasi completamente autonomo e soprattutto in grado di igienizzare al meglio i pavimenti di casa. Tineco è da sempre un brand leader nel mercato delle lavapavimenti e FLOOR ONE S7 Flashdry è uno dei modelli più performanti a disposizione. E grazie alle offerte del Black Friday, e al codice sconto che vi forniamo oggi, potete portarvela a casa a un prezzo pazzesco.

È una lavapavimenti con doppio serbatoio, uno per l’acqua pulita, nel quale è possibile aggiungere anche il detergente specifico, e uno dove viene raccolta l’acqua sporca, insieme a tutto quello che si trova sul pavimento. Che sia polvere, sassolini, briciole o altri tipi di sporco secco, o che siano liquidi, come latte, bibite zuccherate, ma anche uova o sugo, niente resiste alla spazzola Tineco e al sensore iLoop, che ne regola la velocità di rotazione insieme alla potenza di aspirazione.

Questo significa che se lo sporco è più ostinato, come una macchia secca, il motore aumenterà la potenza per rimuovere senza sforzo la macchia, ottimizzando i consumi. In questo modo è possibile raggiungere i 40 minuti di autonomia, un tempo sufficiente a pulire stanze di grandi dimensioni senza dover ricorrere a una ricarica. Da non sottovalutare anche gli avvisi vocali, che permettono di scoprire eventuali problemi o più semplicemente di sapere quando è ora di vuotare il serbatoio dell’acqua sporca.

Il particolare design della spazzola motorizzata consente di pulire fino al bordo delle pareti o dei mobili, senza lasciare aree non lavate. E tutto questo senza fare fatica, visto che la tecnologia SmoothPower, il sistema di propulsione bidirezionale, si occuperà di muovere le ruote e la spazzola, consentendo l’uso anche a persone anziane o ai bambini, senza stancarsi.

Un flusso costante di acqua pulita provvede a tenere sempre efficiente il rullo, con un raschietto che rimuove lo sporco convogliandolo verso il tubo di aspirazione, e la velocità di rotazione di 450 giri al minuto consente di rimuovere efficacemente anche macchie vecchie di qualche giorno.

Una delle operazioni più fastidiose da fare al termine dele pulizie, è quella di dover risciacquare il mocio, e di metterlo ad asciugare in fretta, per evitare che si formino muffe e cattivi odori. Con Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry anche questo sarà un brutto ricordo. Vi basterà infatti riporlo sulla base di ricarica, verificare che il contenitore dell’acqua pulita sia pieno, vuotare quello dell’acqua sporca e premere un tasto sull’impugnatura.

Verrà avviata la procedura automatica di pulizia che, come lascia sottintendere il nome del modello, avverrà in un lampo. Il lavaggio impiega appena 2 minuti e viene effettuato con acqua riscaldata fino a 70 gradi per sciogliere eventuali residui di sporco e grasso e pulire in profondità sia il rullo che il tubo interno. L’asciugatura, che avviene con aria calda a 70 gradi, richiede appena 5 minuti e rimuove l’acqua in eccesso ed evita che proliferino i batteri e si generino odori sgradevoli.

L’offerta del Black Friday

In occasione del Black Friday su AliExpress è possibile acquistare Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry a un prezzo davvero strepitoso, sfruttando uno sconto che viene applicato automaticamente nel carrello e aggiungendo il codice ITBF80 oppure il codiceBFIT80, entrambi validi fino al 2 dicembre o fino a esaurimento scorte.

BLACK FRIDAY 💰 Utilizzando questa combinazione potete pagare Tineco FLOOR ONE S7 Flash Dry solo 416,95 euro invece di 591,56 euro. La spedizione avviene dai magazzini in Francia, quindi sarà consegnata rapidamente e senza costi aggiuntivi, né dazi doganali né adeguamenti IVA.

