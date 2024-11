Con l’aumento costante dei dispositivi tech nelle nostre case, sta crescendo sempre di più anche il fabbisogno di caricabatterie e cavi, sempre più assenti nelle confezioni di vendita (anche su prodotti costosi). Se state cercando un nuovo cavo USB Type-C e non volete spendere troppo, questa potrebbe essere la vostra occasione: Techly ha appena lanciato nuovi cavi USB-C di varie misure e tipologie, e pure un utile splitter USB-C. Scopriamoli insieme.

Techly lancia nuovi cavi USB-C e uno splitter: ecco formati, peculiarità e prezzi

Techly propone alcune novità nel reparto accessori che potrebbero risultare perfette se state cercando cavi USB Type-C dal buon rapporto qualità prezzo. Parliamo di cavi per la ricarica (o per il trasferimento dati fino a 480 Mbps) con supporto alla ricarica rapida da 3A: i modelli che vi segnaliamo sono in particolare due, proposti in due formati e con varie misure (a scelta tra 0,5 metri, 1 metro o 2 metri).

Tutti permettono di collegare una periferica USB-C a un hub o a un PC USB HiSpeed per la ricarica e la sincronizzazione, e offrono un cavo intrecciato in cotone flessibile e copriconnettori pressofusi in alluminio. Troviamo il cavo USB-C / USB-C standard o la sua versione con connettore angolato (ideale per il collegamento in spazi ristretti o che richiedono minori ingombri), ma anche le loro corrispondenti versioni USB-A / USB-C, perfette per collegare ad esempio uno smartphone o un altro dispositivo con Type-C a un PC o ad altri dispositivi dotati esclusivamente di porte USB-A (ossia quelle “tradizionali”).

In più sul sito Techly viene proposto il cavo splitter USB Type-C, lungo 1,5 metri e utile per sdoppiare il segnale dell’ingresso USB-C maschio in due uscite USB-C maschio. Consente di ricaricare due dispositivi contemporaneamente (la potenza massima supportata arriva fino a 100 W): basta collegarlo a un alimentatore USB-C da muro o da auto, e supporta protocollo PD, QC, PPS e non solo. Il cavo assegna automaticamente la potenza in base alla richiesta di alimentazione ed è fabbricato in lega di alluminio.

I nuovi cavi USB-C di Techly sono disponibili all’acquisto sul sito ai seguenti prezzi consigliati:

