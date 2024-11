Oramai il Black Friday è partito ed anche Secretlab si unisce alla rassegna di offerte. L’azienda, specializzata nella realizzazione di sedie da gaming, scrivanie e accessori di vario tipo, con tantissimi prodotti di alta qualità, propone una serie di promozioni molto interessanti, sia su prodotti singoli che su bundle.

C’è anche la possibilità di sfruttare la spedizione gratuita, da non sottovalutare considerando alcuni prodotti possono essere particolarmente voluminosi e, quindi, avere costi di spedizione non trascurabili quando acquistati fuori promo. Vediamo i dettagli completi in merito.

Le offerte del Black Friday di Secretlab

Secretlab ha lanciato diverse promo in occasione del Black Friday, garantendo:

fino a 100 euro di sconto sulle sedie da gaming TITAN Evo che ora partono da 519 euro

sulle che ora partono 30 euro di sconto sulle sedie da gaming TITAN Evo Lite che ora partono da 429 euro

sulle sedie da gaming TITAN Evo Lite che ora partono 200 euro di sconto sulle sedie della serie Classics, con rivestimento in pelle Napa, ora scontata a 699 euro

sulle sedie della serie con rivestimento in pelle Napa, ora scontata a fino a 119 euro di sconto sulle scrivanie in metallo MAGNUS

sulle fino a 139 euro di sconto sulle scrivanie MAGNUS Pro

di sconto sulle fino al 30% sui prodotti SKINS (le coperture per personalizzare il look delle sedie)

(le coperture per personalizzare il look delle sedie) fino al 34% di sconto sugli accessori

70 euro di sconto sulla NeueChair, la sedia ergonomica pensata per le postazioni più eleganti e con un stile moderno

Per ogni categoria citata ci sono decine di prodotti in sconto, con trame e personalizzazioni estetiche differenti. Il consiglio, quindi, è quello di accedere subito allo store di Secretlab, utilizzando il link qui di sotto, per visitare la pagina dedicata ai Saldi Black Friday che continueranno fino al prossimo 29 novembre.

Premendo su CREA UN PACCHETTO E RISPARMIA, inoltre, ci sarà la possibilità di creare un bundle con più prodotti, moltiplicando le opzioni di risparmio, con la possibilità di arrivare a uno sconto di 303 euro, in base ai contenuti del pacchetto scelto. Se non lo avete mai fatto prima, inoltre, potete iscrivervi alla mailing list per ottenere un codice sconto di 20 euro sul primo ordine.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del Black Friday potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.