Il Black Friday è da sempre il periodo più atteso dell’anno da chi deve fare acquisti importanti. È infatti il momento perfetto per cogliere le occasioni più propizie e risparmiare parecchio sull’acquisto di quel prodotto che state aspettando da tempo. Il momento è arrivato e siete ancora indecisi: aspirapolvere cordless o lavapavimenti? Basta un prodotto che raccolga solo polvere e sporco, e che può essere utilizzato anche sulle superfici diverse dal pavimento o meglio puntare a qualcosa che raccolga anche sporco umido (latte, bibite, acqua) a discapito della versatilità?

Perché scegliere quando potete avere entrambe le soluzioni in un solo prodotto? Si chiama Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, e combina una lavapavimenti a un aspirapolvere cordless. Si tratta in realtà di due prodotti quasi completamente distinti, che però condividono il blocco motore/alimentazione, consentendovi di passare rapidamente dall’uno all’altro e risolvere tutti i problemi di pulizia in casa(trovate maggiori dettagli nella nostra recensione completa).

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7

Con questa soluzione formata Tineco potete buttare secchi, moci, scope e spazzettoni, visto che avrete un dispositivo unico per pulire tutta la casa, che unisce il meglio delle due tecnologie. Dal grasso in cucina alle macchie d’acqua in bagno, dalle briciole in sala da pranzo ai peli di animali (o ai capelli sul pavimento), non c’è tipo di sporco che possa mettere in crisi Tineco FLOOR ONE SWITCH S7. Tutto questo grazie al motore che può essere spostato rapidamente e a una ricca serie di accessori che consentono di pulire, oltre al pavimento, anche cuscini, materassi, fessure e mobili.

La parte lavapavimenti può contare sulle soluzioni più evolute del brand, come la tecnologia MHCBS che lava il rullo con acqua pulita, lo fa ruotare ad alta velocità, raschia costantemente la spazzola durante il lavaggio del pavimento per rimuovere immediatamente lo sporco e avere un pavimento sempre perfetto. Il raschietto ha una forma lisca per rimuovere lo sporco in maniera regolare, senza lasciare rigature sulla spazzola che finirebbero per trascinare lo sporco sul pavimento.

Con SmoothPower non farete nemmeno fatica a muovere la lavapavimenti, tanto che potrà farlo anche un bambino: le ruote infatti sono motorizzate e un sensore cambia il senso di rotazione a seconda che stiate tirando o spingendo il dispositivo. Il particolare design della spazzola principale permette di pulire a filo con le pareti, lasciando giusto qualche millimetro.

Per quanto riguarda l’aspirapolvere troviamo una spazzola motorizzata con ZeroTangle, la tecnologia che riduce la probabilità di formazione di grovigli di peli e capelli, e un sistema di cicloni che separa lo sporco, immettendo nell’ambiente aria pulita e convogliando lo sporco in un apposito contenitore.

La spazzola dispone di un sistema di illuminazione frontale a LED per individuare anche lo sporco più nascosto , molto utile soprattutto negli spazi più stretti e negli angolo bui della casa. Con Tineco iLoop inoltre, entrambi i dispositivi garantiranno una autonomia da record, visto che regoleranno la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata. Con una singola carica potrete quindi utilizzare la lavapavimenti per 40 minuti e l’aspirapolvere cordless per 65 minuti, sufficienti a pulire abitazioni di ampie dimensioni.

BLACK FRIDAY 💰 In occasione del Black Friday, fino al 2 dicembre, potete acquistare Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 su Amazon a 669 euro invece di 899 euro.

Informazione Pubblicitaria