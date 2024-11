In questo weekend si corre il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, terzultimo appuntamento del mondiale, e il Gruppo LEGO, in collaborazione con Formula 1, ha annunciato una serie di novità che arriveranno nel corso del 2025 e che fanno parte della collaborazione strategica che avrà carattere pluriennale.

Le novità riguardano le linee DUPLO, City, Speed Champions e Collectibles, ma in occasione dell’evento in corso in Nevada, LEGO ha attivato anche Exosphere, il LED esterno della Sphere di Las Vegas, con un risultato a dir poco strepitoso.

I nuovi set celebrano il 75° anniversario della competizione automobilistica più prestigiosa al mondo. Tutte e dieci le scuderie saranno rappresentate per la prima volta in tutte le linee interessate.

Le novità del 2025

I set della linea Speed Champions sono tra i più apprezzati, grazie a un ampio numero di dettagli, con le livree originali, i loghi e un pilota per ciascuna auto. Si tratta di modelli che possono essere esposti o inseriti in una città LEGO, ma che ovviamente sapranno regalare tanto divertimento anche ai più piccoli.

I modellini dei set LEGO Speed Champions F1 misurano 20 centimetri di lunghezza, 7 di larghezza e 4 di altezza e sono composti, mediamente, da 250-300 pezzi. Il prezzo per ciascuno di essi sarà di 26,99 euro e saranno tutti in vendita a partire dal primo marzo 2025, qualche giorno prima dell’avvio del Mondiale.

Novità interessante anche per chi ama collezionare le minifigure, anche se questa volta LEGO ha una novità. Invece delle minfigure dei piloti, stavolta troverete in vendita delle riproduzioni in miniatura delle varie auto, set composti da 29 pezzi con il solo casco del pilota che esce dalle monoposto, senza la minifigure completa. Il prezzo di ogni set sarà di appena 3,99 euro, davvero invitante.

Novità anche per gli appassionati della linea City, che magari vogliono creare un circuito nella propria città LEGO. Sono stati annunciati sei nuovi set, che racchiudono tutte e dieci le scuderie. Alcune, come VCARB e Sauber posizionate sulla griglia di partenza, atre come la Ferrari impegnate in un pit stop. Mercedes e Alpine all’interno dei box, RedBull e Aston Martin con il camion di trasporto, e McLaren da sola. Qui sotto trovate immagini e prezzi dei sei set, che saranno in vendita dal primo gennaio 2025.

Monoposto Williams Racing e Haas F1® LEGO® City

Codice: 60464

Età: 4+

Prezzo: 19,99 EUR

Pezzi: 92

Dimensioni: Altezza: 3 cm Lunghezza: 11 cm Larghezza: 5 cm

In vendita dal 1° gennaio 2025

Griglia di F1® con monoposto VCARB e Sauber LEGO® City

Codice: 60474

Età: 6+

Prezzo: 29,99 EUR

Pezzi: 313

Dimensioni: Altezza: 3 cm Lunghezza: 14 cm Larghezza: 5 cm

In vendita dal 1° marzo 2025

Pilota e monoposto McLaren F1® LEGO® City

Codice: 60442

Età: 6+

Prezzo: 12,99 EUR

Pezzi: 86

Dimensioni: Altezza: 3 cm Lunghezza: 14 cm Larghezza: 5 cm

In vendita dal 1° gennaio 2025

Pitstop e meccanici con monoposto Ferrari F1® LEGO® City

Codice: 60443

Età: 6+

Prezzo: 29,99 EUR

Pezzi: 322

Dimensioni: Altezza: 8 cm Lunghezza: 14 cm Larghezza: 5 cm

In vendita dal 1° gennaio 2025

Garage con monoposto Mercedes-AMG e Alpine F1® LEGO® City

Codice: 60444

Età: 7+

Prezzo: 79,99 EUR

Pezzi: 678

Dimensioni: Altezza: 7 cm Lunghezza: 46 cm Larghezza: 17 cm

In vendita dal 1° gennaio 2025

Autotrasportatore F1® con monoposto RB20 e AMR24 F1® LEGO® City

Codice: 60445

Età: 8+

Prezzo: 99,99 EUR

Pezzi: 1.086

Dimensioni: Altezza: 9 cm Lunghezza: 44 cm Larghezza: 7 cm

In vendita dal 1° gennaio 2025

Daniel Meehan, Creative Lead del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Siamo lieti di rivelare finalmente questa incredibile serie di prodotti in arrivo nel 2025. Ci auguriamo che offrano tantissime ore di creatività e di gioco ai fan della F1 e dei mattoncini LEGO, permettendo loro di ricreare i loro momenti di gara preferiti e di crearne di nuovi”.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Formula 1, un marchio iconico che condivide con noi l’impegno per l’innovazione, la creatività e l’ispirazione per le generazioni future. Insieme, stiamo creando prodotti che accendono la curiosità e favoriscono la passione per l’ingegneria e la velocità nei costruttori di tutte le età. Questa collezione unisce in modo unico l’emozione della Formula 1 con le infinite possibilità del gioco LEGO, rappresentando per la prima volta tutti e 10 i team sulla griglia di F1. Il nostro obiettivo è avvicinare le famiglie, invitandole a costruire, esplorare e condividere la passione per questo sport, offrendo a ciascuno un’esperienza davvero speciale”.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1®, ha commentato: “Formula 1 e il Gruppo LEGO sono orgogliosi di svelare la prima linea di prodotti della nostra partnership. Questa fantastica collezione è pensata per tutti i nostri fan, e ogni set celebra un elemento fondamentale e i dettagli unici del mondo della Formula 1, dai pitstop ai garage dei team, fino alla vettura stessa. Condividiamo l’entusiasmo dei tifosi nel veder prendere vita questa collaborazione speciale, e non vedo l’ora che inizino a costruire”.