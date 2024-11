Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio per il Dell Inspiron 15 3520 che diventa un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione, disponibile in varie configurazioni, può rappresentare la scelta giusta per acquistare un ottimo portatile, a prezzo contenuto, durante il Black Friday. Vediamo i dettagli della promo.

Dell Inspiron 15 3520: è il notebook da prendere al Black Friday

Il Dell Inspiron 15 3520 è disponibile in varie configurazioni, tutte proposte in offerta per il Black Friday di Amazon. Le opzioni da considerare sono:

Lo sconto indicato tra parentesi si riferisce al prezzo praticato negli ultimi 30 giorni. Per tutte e quattro le varianti, la promo rappresenta un minimo storico su Amazon.

Tutta la gamma di Dell Inspiron 15 3520, inoltre, è acquistabile anche optando per il pagamento rateale in 5 rate o 12 rate (dipende dalla variante scelta; per alcuni account il pagamento rateale potrebbe non essere disponibile), utilizzando una carta di debito e senza alcun interesse. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon.

La scheda tecnica comprende anche:

un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD una tastiera full-size con layout italiano

un lettore di schede SD, una USB 2.0, un Jack per cuffie, una HDMI 1.4 e due USB 3.2 Type-A Gen 1

il sistema operativo Windows 11

La gamma Dell Inspiron 15 3520, quindi, riesce a soddisfare tutte le esigenze. Sia chi cerca un notebook da meno di 400 euro che chi è disposto a superare questa soglia potrà acquistare un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, adatto per lo studio e il lavoro da remoto ed anche utilizzabile in mobilita (grazie anche a un peso contenuto a circa 1,6 chilogrammi). La versione più equilibrata è, probabilmente, quella con i5 e 16 GB di RAM ma per chi cerca un modello low cost le due versioni base, soprattutto quella con i5 a 379 euro, sono dei veri best buy.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul link qui di sotto e poi scegliere la versione da prendere:

