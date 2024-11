Il Black Friday 2024 entra nel vivo e come di consueto sono moltissimi i prodotti in offerta destinati al mondo PC e componentistica. La percentuale di sconto sui vari articoli può essere più o o meno importante, ma senza dubbio sempre conveniente per chi si trova alle prese con l’aggiornamento di un vecchio PC, oppure deve mettere in piedi una nuova build per giocare e/o lavorare.

Vista la mole di prodotti in promozione, cercheremo come sempre di monitorare costantemente la situazione; in queste occasioni infatti, le migliori offerte sono quelle che si esauriscono prima, quindi ricordate sempre di essere rapidi e decisi se tra le promozioni che trovate a seguire c’è qualcosa di particolarmente adatto alle vostre esigenze.

Migliori componenti PC in offerta per il Black Friday 2024

Quella che trovate a seguire è una selezione dei prodotti che riteniamo tra i più validi nel contesto delle migliaia di offerte proposte da Amazon per questo Black Friday 2024. Prima di passare ai nostri consigli, in tale contesto suggeriamo sempre di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese (potete attivarla qui) e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Teniamo a precisare che, vista la quantità di offerte destinate al segmento di memorie, SSD e periferiche di storage, abbiamo pensato di escluderle da questo elenco per raggrupparle tutte in un articolo separato che trovate a questo link.

Migliori processori e schede grafiche in sconto al Black Friday

Partiamo con processori e schede grafiche, sempre molto ambite dagli utenti che cercano di risparmiare; in realtà le CPU non sono molte, mentre abbiamo una scelta decisamente più vasta per le schede grafiche:

Migliori schede madri in sconto al Black Friday

Passiamo alle schede madri dove abbiamo diverse opzioni anche interessanti:

Migliori dissipatori CPU in sconto al Black Friday

Un buon PC deve vere anche un sistema di dissipazione adeguato, eccovi qualche esempio:

Migliori alimentatori PC in sconto al Black Friday

Un Black Firday ricco di offerte anche per quanto concerne alimentatori e case per PC:

Migliori case PC in sconto al Black Friday

Migliori ventole PC in sconto al Black Friday

Chiudiamo con le ventole PC, segmento che a differenza degli altri non prevede molte opzioni di scelta, quantomeno per quanto concerne prodotti di una certa validità: