Se anche voi siete alle prese con la costruzione di una nuova build gaming seria, ovvero, che possa gestirvi i titoli più recenti senza problemi di sorta, le offerte messe in campo da Amazon per questo Black Friday 2024 ci vengono in aiuto permettendoci di risparmiare un bel po’ sulla spesa finale.

Come al solito, la build che vi proponiamo a seguire è realizzata tenendo in considerazione i migliori prodotti in promozione, non solo per percentuale di sconto, ma anche per evidenti questioni tecniche e di prestazioni. Unico neo, se così vogliamo chiamarlo, c’è da segnalare che quest’anno non ci sono particolari opzioni di scelta per quanto riguarda le CPU consumer; a questo punto quindi cercheremo di “aggiustare” al meglio la nostra build con quella che attualmente riteniamo la migliore scelta possibile sulla piattaforma Amazon.

Il nostro PC da gaming assemblato con le offerte del Black Friday

La nostra scelta, almeno per quanto riguarda la CPU, è caduta su uno dei migliori modelli da gaming in circolazione, ovvero l’AMD Ryzen 7 7800X3D su socket AM5; l’alternativa, almeno vagliando le offerte Amazon per il Black Friday, sarebbe un Ryzen 5 5600X, soluzione sicuramente valida se guardiamo consideriamo il prezzo, ma del tutto sottodimensionata se guardiamo al resto della configurazione scelta, scheda grafica in primis. Ma non è tutto, non ci siamo limitati alla componentistica della build, ma anche a una dotazione di periferiche e accessori, compreso monitor e ruoter.

