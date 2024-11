Ci eravamo lasciati poche settimane fa con il lancio di iPhone 16, ma nel frattempo cominciano già a susseguirsi i primi rumor e indiscrezioni in merito alla nuova serie di smartphone, capitanata da iPhone 17: scopriamo insieme tutti i dettagli e le possibili specifiche tecniche del futuro modello.

iPhone 17: design in alluminio, chip A19, e nuova variante Air?

Secondo quanto riportato dall’analista Apple Jeff Pu, tutti i modelli della nuova serie iPhone 17 presenteranno un design in alluminio differente e più complesso rispetto a quanto visto quest’anno su iPhone 16. Tra le modifiche più rilevanti sotto il cofano troviamo sicuramente l’implementazione dei futuri chip A19 e A19 Pro, che presenteranno un nuovo processo produttivo N3P, contro il processo produttivo N3E utilizzato per il chip A18 sugli attuali iPhone 16.

Il passaggio al processo di produzione a 2 nanometri di TSMC è invece previsto non prima del 2026, verosimilmente in occasione del lancio della nuova serie iPhone 18. Passiamo poi al modulo fotocamere, dove troveremo probabilmente un sensore principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 12 megapixel per il modello standard.

A questo si aggiungerebbe poi l’introduzione di una variante completamente inedita, rappresentata da iPhone 17 Air, contraddistinto da un design teoricamente più compatto rispetto al modello standard, e fornito di display da 6,6 pollici di diagonale, contro i 6,1 pollici del modello standard. L’unico “collo di bottiglia” in questo caso, se così possiamo definirlo, potrebbe essere rappresentato dalle dimensioni della batteria, che non consentirebbero una riduzione così significativa dello spessore dello smartphone rispetto a quanto originariamente preventivato dalla compagnia.

Nonostante non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale, la nuova serie iPhone 17 potrebbe verosimilmente vedere la luce entro la fine del mese di settembre 2025, seguendo quanto già successo nel corso delle generazioni precedenti. Specifichiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale direttamente dalla compagnia di Cupertino. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.