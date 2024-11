Il Black Friday di Amazon rappresenta senz’ombra di dubbio una ghiotta occasione per tutti per poter acquistare dispositivi di qualsiasi tipo (smartphone, tablet, notebook e tanto altro ancora) a prezzi decisamente concorrenziali, raggiungendo il più delle volte il minimo storico per quel determinato prodotto. Sempre meno giorni ci separano dall’atteso evento di offerte, ma bisogna considerare purtroppo anche il rovescio della medaglia, in questo caso rappresentato da hacker malintenzionati che sfruttano la situazione a loro vantaggio, causando spiacevoli inconvenienti e disagi tra gli acquirenti, attirati dai prezzi bassi: approfondiamo insieme la questione per capire come starne alla larga.

Attacchi hacker ai rivenditori Amazon: i nostri consigli per tutelarsi

Se nel frattempo Amazon non è corsa ai ripari, recandovi a questo link su Amazon vedrete la PlayStation 5 a 330€, come da screenshot qui sopra. L’offerta è super allettante, quasi impossibile, e infatti lo è.

Nel corso di questi ultimi giorni, è infatti frequentemente capitato che diversi canali di venditori con una percentuale alta di feedback positivi siano stati hackerati: in questo caso gli attacchi informatici prevedevano l’inserimento di diverse offerte di prodotti tecnologici attualmente in voga, come nel caso della console PlayStation 5, il notebook da gaming MSI Katana 17 e altri prodotti simili, messi in vendita a prezzi indubbiamente vantaggiosi e fuori mercato. Centinaia e centinaia di utenti, attirati dal prezzo vantaggioso, avrebbero così proceduto con l’acquisto dei prodotti in questione.

A questo seguirebbe poi un messaggio privato, in cui annuncerebbero il pagamento non avvenuto, raccomandando di ripeterlo all’infuori di Amazon. Si tratta a tutti gli effetti di un tentativo di truffa, che porterebbe così gli utenti meno smaliziati a ripetere il pagamento fuori dai circuiti di Amazon, senza effettivamente poi ricevere il prodotto desiderato, né la possibilità di richiedere il rimborso. Tra gli account coinvolto troviamo ad esempio quello di Drako, che è stato purtroppo vittima di hackeraggio, così come tanti altri rivenditori più recenti come quello dello screenshot, il cui nome è stato persino cambiato in “consegna in 24/48 ore dall’ordine” o METAL IDEA.

Il messaggio riporta un messaggio del tipo:

“richiesta di garanzia ad Amazon per il ritiro. Con la presente Le chiediamo gentilmente di pagare l’importo residuo … secondo le fatture allegate entro e non oltre … (data di ricezione della prova di pagamento), indicando il riferimento di pagamento … al fine di poter procedere con questo ordine. Si prega di indicare solo … come causale di pagamento. Solo in questo modo potremo assegnare il pagamento a voi…”

Come evitare le truffe su Amazon

Alla luce degli eventi recenti, abbiamo dunque deciso di fornirvi alcuni consigli e raccomandazioni per evitare in futuro spiacevoli situazioni di questo tipo. Vi basta seguire questi accorgimenti di massima:

Prezzo a cifra tonda : i prodotti oggetto di truffa vengono spesso proposti con un prezzo a cifra tonda, come ad esempio 300,00€, questo è abbastanza inusuale su Amazon (o comunque nel commercio in generale) dove si tende a usare sempre prezzi psicologici che finiscono col 9.

: i prodotti oggetto di truffa vengono spesso proposti con un prezzo a cifra tonda, come ad esempio 300,00€, questo è abbastanza inusuale su Amazon (o comunque nel commercio in generale) dove si tende a usare sempre prezzi psicologici che finiscono col 9. Prezzo irrealistico in proporzione al prodotto medio : i prodotti oggetto di truffa vengono infatti messi spesso e volentieri a dei prezzi totalmente irrealistici e fuori dal mercato . Attualmente è infatti molto irrealistico trovare una PlayStation 5 a 300 euro, motivo per il quale è sempre bene prendere con le pinze le offerte apparentemente più vantaggiose, che potrebbero nascondere degli insidiosi tentativi di truffa da parte degli hacker in questione.

: i prodotti oggetto di truffa vengono infatti messi spesso e volentieri a dei e . Attualmente è infatti molto irrealistico trovare una PlayStation 5 a 300 euro, motivo per il quale è sempre bene prendere con le pinze le offerte apparentemente più vantaggiose, che potrebbero nascondere degli insidiosi tentativi di truffa da parte degli hacker in questione. Verificare sempre il feedback del venditore : È sempre bene sincerarsi della genuinità dei feedback del venditore in questione, facendo soprattutto caso alla data degli stessi. Talvolta però può anche accadere che siano ottimi, come nel caso del recente Drako , da sempre riconosciuto per la sua affidabilità e professionalità, di conseguenza non è una condizione alla quale affidarsi esclusivamente.

: È sempre bene del venditore in questione, facendo soprattutto caso alla data degli stessi. Talvolta però può anche accadere che siano ottimi, come nel caso del recente , da sempre riconosciuto per la sua affidabilità e professionalità, di conseguenza non è una condizione alla quale affidarsi esclusivamente. Mai accettare l’esecuzione di pagamenti fuori dal circuito di Amazon: Amazon garantisce infatti una tutela al 100% per il suo circuito di pagamenti, dando la possibilità agli utenti di essere rimborsati celermente e senza problemi di alcun tipo, nel caso in cui non si riceva il prodotto. Nel caso invece in cui si effettuino pagamenti al di fuori del suddetto circuito, Amazon non può più tutelare l’acquirente, portando ad una significativa perdita di denaro.

Se dunque avete acquistato uno di questi prodotti a prezzo ultra vantaggioso, o per meglio dire irrealistica, ma non avete fatto pagamenti al di fuori di Amazon potete stare tranquilli, Amazon stessa provvederà a rimborsarvi dopo che l’ordine verrà cancellato. Se invece avete effettuato pagamenti al di fuori di Amazon non vi resta che fare un esposto alla polizia postale per tutelarvi e provare a chiedere un chargeback con l’emittente della vostra carta di credito.

Vi ricordiamo che la settimana del Black Friday da Amazon avrà luogo rispettivamente dal 21 novembre al 2 dicembre. Rimanete dunque sintonizzati nell’attesa delle offerte dedicate previste per i prossimi giorni, che non mancheremo di presentarvi.

