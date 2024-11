Dopo lo spettacolare successo del quinto volo di prova di Starship a metà ottobre, in casa SpaceX è tutto pronto per effettuare il sesto tentativo, previsto per la giornata di domani 19 ottobre. La società avrà a disposizione una finestra temporale che si aprirà alle 23:00 (ora italiana) e si chiuderà alle 23:30 per effettuare il lancio di Starship, composta per l’occasione dal Booster 13 e dalla Ship 31.

Gli obbiettivi del sesto lancio di Starship e la loro importanza

Il sesto lancio di prova di Starship si svolgerà in maniera molto simile a quello precedente, anche durante il nuovo tentativo infatti la società cercherà di catturare nuovamente il Booster Super Heavy con la torre di lancio Mechazilla, facendo in seguito ammarare la navicella nell’Oceano Indiano.

SpaceX ha apportato alcune modifiche al Booster 13, sarà ancora necessario autorizzare tramite un comando manuale il ritorno al pad di lancio (se qualcosa dovesse andare storto Super Heavy eseguirà un ammaraggio nel Golfo del Messico) ma, per aumentare la sicurezza della manovra, la società ha aumentato la ridondanza dei sistemi di sicurezza nei motori, rafforzato la struttura in alcune aree e ridotto il tempo necessario per scaricare i propellenti dopo la cattura.

Non tutto però avverrà in maniera identica, il sesto volo di prova infatti prevede una manovra dall’importanza critica, ovvero l’accensione di un motore Raptor poco prima del rientro, operazione fondamentale per la società che punta a dimostrare di poter portare in orbita Starship con il prossimo volo.

La Ship 31 effettuerà un volo pressoché identico a quello del precedente lancio fino a circa 37 minuti, quando verrà tentato l’avviamento di uno dei suoi motori Raptor. I dettagli al riguardo non sono molti, ma si sa che la manovra non sarà essenziale per il rientro della navicella. Circa 47 minuti dopo il lancio inizierà il rientro di Starship che, per consentire la raccolta di una serie di dati sui limiti strutturali, effettuerà l’ingresso in atmosfera con un’inclinazione maggiore rispetto al lancio di metà ottobre.

Perché questo tentativo è così importante? Per quanto l’accensione del Raptor non sia necessaria per iniziare l’ingresso in atmosfera, sarà fondamentale quando l’azienda deciderà di portare la Starship in orbita: la possibilità di avviare i motori consentirà di apportare tutta una serie di modifiche alla traiettoria di Starship, permettendo di predisporre il corretto rientro in atmosfera ed evitando di conseguenza che la navicella vada alla deriva.

Oltre a ciò entra in gioco anche uno degli obbiettivi fissati per il prossimo anno, ovvero il trasferimento di propellente tra due Starship, operazione per la quale il corretto funzionamento e utilizzo dei motori risulta fondamentale, anche considerando l’ingente quantitativo di carburante conservato nei serbatoi.

Quando e come seguire il sesto lancio di Starship

Come detto il sesto lancio di Starship avverrà durante una finestra temporale che va dalle 23:00 alle 23:30 (orario italiano) di domani 19 novembre, come ormai consuetudine la diretta dell’evento verrà trasmessa esclusivamente sul social network X,seguendo questo link. La live di SpaceX inizierà alle 22:40 ora italiana.