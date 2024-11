Roborock ha rotto gli indugi ed è tra i primi a lanciare anche su Amazon le proprie promozioni per il Black Friday, e per essere sicura che tutti riescano ad approfittare delle offerte ha deciso di prolungare l’evento fino al 2 dicembre, quando si celebrerà il Cyber Monday. Gli sconti sono molto importanti, visto che raggiungono il 54%, e vanno a coprire di fatto l’intera lineup del brand, dai modelli più economici ai richiestissimi top di gamma.

E per essere sicuri che ognuno trovi il dispositivo più adatto alle proprie esigenze, abbiamo diviso i prodotti così da semplificare la ricerca di ognuno.

Per i più esigenti

I prodotti più richiesti sono ovviamente quelli della fascia alta del mercato, che significa Roborock Qrevo Curv e Roborock S8 MaxV Ultra, le due punte di diamante della produzione del brand asiatico. Dispositivi quindi dedicati a chi non si accontenta e vuole solo il meglio della tecnologia.

Qrevo Curv in particolare spicca per il design unico della sua stazione di ricarica, tra le più evolute di sempre con due contenitori, uno per riempire d’acqua il serbatoio interno del robot e uno per raccogliere l’acqua sporca dopo il lavaggio dei panni rotanti (che come per l’asciugatura avviene a caldo) e raccogliere lo sporco in un apposito sacchetto. Il tutto ovviamente oltre a ricaricare la batteria del robot, per pulire ampie metrature con una singola carica.

Questo robot è perfetto per chi ha animali in casa che perdono molti peli, ma anche per chi adora i tappeti a pelo medio e lungo. Con una potenza di aspirazione di ben 18.500 Pa, il top attualmente sul mercato, è in grado di raccogliere anche lo sporco più difficile, sui tappeti così come sui pavimenti di ogni tipo. Grazie a una telecamera RGB e a un sistema a luce strutturata è in grado di riconoscere ed evitare ostacoli imprevisti, continuando a pulire in maniera efficiente.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Qrevo Curv è in offerta su Amazon a 1.099,99 euro invece di 1.499.99 euro, stessa offerta che potete trovare, sempre dal 21 novembre al 2 dicembre, anche sullo store online Roborock.

Molto richiesto è anche Roborock S8 MaxV Ultra, con una potenza di aspirazione di 10.000 Pa e il sistema di lavaggio Vibra Rise 3.0 che sfrega il panno sul pavimento 4.000 volte al minuto, per rimuovere senza problemi anche le macchie più ostinate. Con Flexi Arm il robot è in grado di raggiungere i bordi dei mobili, i battiscopa e gli angoli per una pulizia impeccabile.

Sfruttando l’intelligenza artificiale del sistema Reactive AI, il robot è inoltre capace di riconoscere oltre 70 diverse tipologie di ostacoli, evitandoli e adeguando il percorso della pulizia senza per questo perdere in efficienza. La stazione di ricarica fa il pieno di acqua e detersivo, lava e asciuga i panni a caldo, raccoglie lo sporco in un apposito sacchetto e si pulisce da sola, senza interventi manuali.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock S8 MaxV Ultra è in offerta su Amazon a 1.099 euro invece di 1.499 euro, stesso prezzo dello shop ufficiale. La promozione è valida dal 21 novembre al 2 dicembre.

Offerta Amazfit Balance Smartwatch con NFC per pagamenti, notifiche, risposte alle notifiche, 150 modalità sportive e tanto altro 169€ invece di 199€ -15% Amazon 🛒

Novizi della pulizia intelligente

Chi si avvicina per la prima volta a questo genere di prodotti, lo fa spesso con una leggera diffidenza e non sempre è disposto a investire cifre importanti per un dispositivo che potrebbe rilevarsi inadatto o eccessivo per le proprie necessità. Roborock ha pensato anche a questi utenti, o comunque a quella fascia di acquirenti che possono contare su un budget più contenuto, proponendo delle ottime occasioni su Roborock Qrevo Pro e Roborock Qrevo S.

Nonostante un prezzo più contenuto rispetto ai modelli di fascia alta, Qrevo Pro può contare su un numero significativo di funzioni intelligenti, a partire dal doppio mocio rotante che può essere esteso per raggiungere i bordi dei mobili e delle pareti, così come gli angoli.

Troviamo altre funzioni evolute, come il sistema a luce strutturata 3D per evitare gli ostacoli imprevisti, una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, la tecnologia che alza i moci quando il robot passa sui tappeti o torna alla base, per evitare di lasciare sporco sul pavimento.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Qrevo Pro è in offerta su Amazon a 619,99 euro invece di 999 euro, stesso prezzo a cui è in offerta anche sullo store ufficiale. La promozione è valida dal 21 novembre al 2 dicembre.

Ancora più allettante, soprattutto per chi non vuole investire grosse cifre, è Qrevo S, dotato di motore con potenza di aspirazione di 7.000 Pa, doppio mocio rotante che si solleva automaticamente per non bagnare i tappeti, tecnologia Reactive Obstacle Avoidance che riconosce in maniera precisa gli ostacoli imprevisti evitandoli, senza per questo perdere di efficacia nella pulizia.

La stazione di ricarica si occupa di riempire con acqua pulita il serbatoio interno del robot, lavare i moci con acqua pulita e raccogliere quella sporca, asciugandoli al termine con un getto di aria calda per ridurre la possibilità che si formino muffe e batteri. E non va dimenticato lo svuotamento automatico della polvere raccolta, convogliandola in un sacchetto da sostituire ogni due mesi circa.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Qrevo S è in offerta su Amazon a 479 euro invece di 799 euro dal 18 novembre al 2 dicembre. La stessa promozione è attiva anche sull’e-shop di Roborock.

Le migliori scope elettriche wet&dry

Se quello che state cercando non è un robot aspirapolvere ma piuttosto un aspirapolvere in grado di raccogliere rifiuti secchi o bagnati, la risposta corretta è la linea Roborock Flexi. I modelli Lite e Pro sono in grad0 di raccogliere la classica polvere dal pavimento, ma anche fango, bibite zuccherate, acqua, senza dover utilizzare un mocio.

E con la tecnologia FlatReach, che permette loro di pulire anche in posizione orizzontale, potete pulire anche sotto al divano, sotto ai mobili o al letto senza doverli spostare. Con una potenza di aspirazione pari a 17.000 Pa possono raccogliere qualsiasi tipo di sporco raggiungendo il bordo dei mobili o delle pareti su entrambi i lati, grazie al particolare design della spazzola principale.

Una volta che l’aspirapolvere viene riposto sulla base di ricarica, la tecnologia RevoBrush 2.0 si occuperà di lavare e asciugare la spazzola, così da averla sempre pronta all’uso senza fare alcuna fatica. Da segnalare anche la funzione DirTect, che regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato sul pavimento, al fine di ottimizzare i consumi e massimizzare l’autonomia.

Roborock Flexi Pro è inoltre dotata di ruote adattive, che rendono più facile il suo utilizzo, visto che esercitano una trazione, e della possibilità di avviare la pulizia della spazzola tramite la companion app.

BLACK FRIDAY 💰 Roborock Flexi Lite è in offerta su Amazon a 219 euro invece di 399 euro, stessa promozione attiva anche sullo store ufficiale. La promozione è valida dal 18 novembre al 2 dicembre. Roborock Flex Pro è invece in offerta su Amazon a 399 euro invece di 599 euro, dall’11 novembre al 2 dicembre. La stessa offerta è attiva anche sull’e-shop ufficiale.

Tutte le altre offerte

Ottimi sconti anche per i robot aspirapolvere entry-level (anche se è una definizione riduttiva), come Q5 Pro+ in offerta a 299,99 euro, Q7 Max+ a 299,99 euro e Q8 Max+ a 319,99 euro. Trovate tutti i prodotti in offerta per il Black Friday utilizzando i link sottostanti.

Informazione Pubblicitaria