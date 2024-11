GPD ha rivelato i prezzi dei suoi palmari di quarta generazione che sono degli ibridi tra notebook, tablet e palmari. GPD Pocket 4 pesa 770 grammi e include una tastiera fisica con touchpad e un display touchscreen. Ecco i dettagli del prodotto.

Caratteristiche di GPD Pocket 4

GPD Pocket 4 è animato dalle CPU Zen 4 (Hawk Point) e Zen 5 (Strix Point) di AMD e viene proposto in tre modelli.

Il modello base integra un processore AMD Ryzen 7 8840U con otto core Zen 4 e GPU Radeon 780M e include 16 GB di RAM e un’unità SSD da 1 TB.

Il modello intermedio è animato dalla CPU Ryzen AI 9 HX 365 con 10 core Zen 5 e GPU Radeon 880M, 32 GB di RAM e un SSD da 2 TB.

Il modello di punta adotta il processore Ryzen AI 9 HX 370 con 12 core Zen 5 e GPU Radeon 890M e include fino a 64 GB di RAM e 2 TB o 4 TB di archiviazione.

Le specifiche comuni a tutti i modelli sono il display da 8,8 pollici 2.5K con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, gamma di colori DCI-P3 del 97% e una luminosità di 500 nits, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, memoria da 7.500 MT/s e TDP di 28 W. Il dispositivo supporta vari sistemi operativi simultaneamente, tra i quali Windows, Linux, MacOS e Android.

Offerta Amazfit Balance Smartwatch con NFC per pagamenti, notifiche, risposte alle notifiche, 150 modalità sportive e tanto altro 169€ invece di 199€ -15% Amazon 🛒

Disponibilità e prezzi di GPD Pocket 4

Durante la campagna di crowdfunding di IGG, il modello base sarà disponibile al prezzo di 829 dollari anziché 895, mentre l’opzione di fascia media potrà essere acquistata al prezzo di 1.057 dollari anziché 1.157. Il modello di punta costerà 1.335 dollari anziché 1.446.

GPD ha anche annunciato alcuni accessori, tra cui un modulo EIA RS-232 per dispositivi legacy al prezzo di 20 dollari e un modulo 4G LTE per la connettività in movimento da 125 dollari, tuttavia Pocket 4 non dispone di una porta OCuLink, quindi è necessario ricorrere all’USB4 se si desidera utilizzare una eGPU.

GPD non ha ancora annunciato una data di lancio ufficiale del dispositivo, ma se la campagna di crowdfunding procederà come previsto, il prodotto dovrebbe essere disponibile entro la fine di quest’anno. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito Web.