Dopo avere annunciato l’aggiornamento delle Condizioni d’uso e degli Standard della Community di Facebook e Instagram, Meta annuncia una novità per i creatori di contenuti delle piattaforme.

Il colosso di Menlo Park ha voluto semplificare e unificare su entrambe le piattaforme le metriche messe a disposizione dei creator, optando per una singola metrica di distribuzione per tutti i tipi di contenuti.

Meta annuncia le “Visualizzazioni” per Facebook e Instagram

Come anticipato in apertura, Meta ha annunciato un importante cambiamento che investirà tutti i creatori di contenuti che sfruttano le sue piattaforme social come Facebook e Instagram:

I creatori avranno ora una singola metrica di distribuzione per tutti i tipi di contenuti, calcolata allo stesso modo su Facebook e Instagram. La nuova metrica, chiamata Visualizzazioni, indica il numero di volte in cui è stato riprodotto un reel o un video o il numero di volte in cui sono stati visualizzati post di foto o testo.

Cosa cambia per i creatori di contenuti sulle due piattaforme?

“Visualizzazioni” (Views in inglese) sostituirà, nelle prossime settimane, tutte le metriche di distribuzione pre-esistenti in tutte le tipologie di contenuto:

Su Reel e Video , la nuova metrica prenderà il posto di “Riproduzioni” e terrà conto sia delle “Riproduzioni iniziali” che delle “Riproduzioni ripetute”.

e , la nuova metrica prenderà il posto di “Riproduzioni” e terrà conto sia delle “Riproduzioni iniziali” che delle “Riproduzioni ripetute”. Su Storie e Post, la nuova metrica prenderà il posto di “Impression” e terrà conto di tutte le volte in cui un utente visualizza la storia o il post.

Altre modifiche riguarderanno le metriche video: “Tempo di visualizzazione” e “Tempo di visualizzazione medio” verranno rimpiazzati, rispettivamente, da “Minuti visualizzati” e “Minuti visualizzati medi”. Nessuna modifica, invece, verrà apportata alle metriche Copertura, Visualizzazioni di 3 secondi, Visualizzazioni di 1 minuto, Reazioni, Commenti e Condivisioni.

Queste novità, come anticipato poco sopra, verranno distribuite a tutti i creatori di contenuti che operano su Facebook e Instagram nelle prossime settimane, e saranno visibili all’interno della sezione “Insights” di Meta Business Suite e Dashboard Professionale.