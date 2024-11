Brutte notizie per Meta arrivano dall’UE: la Commissione Europea, infatti, ha multato il colosso dei social network per pratiche abusive.

A dire delle autorità comunitarie, l’azienda statunitense avrebbe tenuto dei comportamenti vietati al fine di avvantaggiare Facebook Marketplace e per tale motivo hanno deciso di comminare una sanzione di 797,72 milioni di euro.

Meta multata dall’Unione Europea promette battaglia

Stando a quanto si apprende dalla nota ufficiale diffusa dalla Commissione Europea, Meta è stata accusata di avere violato le norme antitrust dell’UE legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network Facebook e imponendo condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online.

Il colosso dei social network ha già reso noto di avere intenzione di impugnare la decisione delle autorità comunitarie ma nel frattempo si atterrà ad essa e si impegnerà in modo costruttivo per riuscire a trovare una soluzione che possa rispettare quelli che sono i punti cardine dell’impianto normativo europeo.

La decisione della Commissione Europea arriva a distanza di due anni da quando sono state mosse le prime accuse a Meta in relazione al suo servizio di annunci classificati Facebook Marketplace ed ai presunti vantaggi ingiusti generati.

Secondo l’Unione Europea, Meta “impone” Facebook Marketplace a coloro che che utilizzano Facebook mentre il colosso dei social network respinge in modo categorico le accuse, precisando che tale argomentazione ignora il fatto che gli utenti sono liberi di scegliere se interagire con Marketplace e sono in tanti a non farlo.

Ed ancora, il colosso statunitense ha aggiunto che la Commissione Europea ha anche sostenuto che Marketplace aveva il potenziale per ostacolare la crescita dei grandi mercati online consolidati nell’UE ma non è riuscita a fornire prova di alcun danno per le aziende concorrenti.