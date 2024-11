Nel mondo della tecnologia il successo di un prodotto non dipende soltanto dalle funzionalità che può vantare ma anche dall’aspetto marketing e un esempio di questa regola arriva da Windows 11.

Pare, infatti, che Microsoft abbia in programma di seguire l’esempio di Apple Intelligence e dare un nome più “orecchiabile” al pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che potrebbe divenire Windows Intelligence.

Cosa sappiamo su Windows Intelligence

L’obiettivo primario di Microsoft è rendere sempre più popolari le varie funzionalità IA dell’azienda e, pertanto, non c’è da stupirsi se sia costantemente impegnata nello studio di nuove soluzioni che possano aumentare la diffusione di tali funzioni.

Il colosso di Redmond ha già annunciato varie interessanti novità basate sull’intelligenza artificiale in arrivo per Windows 11 e potrebbero essere incluse nel pacchetto Windows Intelligence, ossia il nuovo nome scelto dall’azienda per racchiudere tutte le sue soluzioni IA.

In attesa dell’annuncio ufficiale, il team di Microsoft sta preparando una pagina nelle Impostazioni dedicata a Windows Intelligence, nella quale gli utenti potranno saperne di più sulle varie funzionalità di questo pacchetto.

Nelle impostazioni di Windows 11 dovrebbe essere inclusa un’apposita sezione dedicata a Windows Intelligence (nella pagina Privacy e Sicurezza), attraverso la quale gli utenti dovrebbero avere la possibilità di attivare/disattivare il pacchetto di funzionalità IA a livello di sistema o di utente (se ve ne sono più di uno) e visualizzare le attività recenti che hanno attinto alle risorse della suite.

In pratica, Windows Intelligence potrebbe essere il nome scelto da Microsoft per Generative AI, il pacchetto di funzionalità del colosso di Redmond basate sull’intelligenza artificiale e di cui si vocifera già da un po’ di tempo.

Quando questa novità sarà effettivamente lanciata, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di decidere se le varie app installate possono accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa, controllare quali app possono usarle e visualizzare una cronologia delle richieste IA degli ultimi 7 giorni.

Restiamo in attesa di informazioni da Microsoft per scoprire quando questa novità potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Windows 11.