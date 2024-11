Il Singles’ Day entra nel vivo e a quelle già disponibili si aggiungono le offerte Unieuro: per la giornata di oggi, 11 novembre 2024, lo store mette a disposizione dei suoi utenti uno sconto extra del 22% applicato direttamente al carrello. Basta raggiungere una spesa minima di 199 euro per poter beneficiare del vantaggio garantito dalla promozione che, di fatto, rappresenta un anticipo del Black Friday. Vediamo tutti i dettagli in merito alle del Singles’ Day di Unieuro.

Unieuro dà il via al Singles’ Day

La promo lanciata da Unieuro per il Singles’s Day è molto semplice: lo store garantisce il 22% di extra sconto, sui prodotti in promozione, per una spesa minima di 199 euro. Tutto quello che bisogna fare è aggiungere il prodotto o i prodotti desiderati al carrello e completare l’ordine. Lo sconto viene applicato in automatico, senza bisogno di seguire codici o procedure particolari, al momento del check-out.

La promo vale anche in caso di acquisto di più prodotti in contemporanea e si estende a diverse categorie dello store, dai notebook agli Smart TV passando per grandi e piccoli elettrodomestici, console e videogiochi oltre che per smartphone, tablet e accessori di vario tipo, con anche i prodotti Apple in offerta.

Le offerte prevedono la consegna gratuita, con la possibilità anche di optare per il ritiro in negozio, e consentono di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal o Klarna. L’extra sconto del 22% sarà valido per tutta la giornata dell’11 novembre 2024 oppure fino a esaurimento scorte dei prodotti desiderati. Per accedere alla promo basta premere sul link qui di sotto.

Le offerte più interessanti del Singles’ Day di Unieuro

Ecco una selezione dei migliori prodotti da acquistare in offerta, con l’extra sconto del 22%, in occasione del Singles’ Day di Unieuro:

Per tutti gli aggiornamenti migliori offerte tech del Singles’ Day e di tutto il periodo del Black Friday potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.