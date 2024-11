L’11 novembre è arrivato, e insieme a questa data speciale anche una pioggia di offerte imperdibili; il Single’s Day è una giornata di sconti diventata ormai celebre in tutto il mondo, con proposte su tantissimi prodotti, dai dispositivi tech agli accessori per la casa. Quest’anno, come già accaduto in passato, molti degli sconti potrebbero rivelarsi ancora più competitivi di quelli attesi per il Black Friday.

In questa guida dedicata, aggiornata in tempo reale, verranno raccolte le offerte più interessanti da vari negozi online, così da non far perdere nessuna opportunità di risparmio. MediaWorld e Amazon sono partite in anticipo con le offerte già il 9 novembre, celebrando un weekend intero di offerte e seppur molti prodotti siano terminati, è rimasto ancora molto di interessante a cui si aggiungono altri store.

Single’s Day: un evento globale che sfida il Black Friday

Il Single’s Day, noto anche come Festa dei Single, si celebra ogni anno l’11 novembre e rappresenta una delle più grandi giornate di shopping online. Originato in Cina negli anni ‘90, l’evento ha superato da tempo i confini orietanli e ha raggiunto una popolarità mondiale. La data, 11/11, è stata scelta per la ripetizione dell’1, un numero che richiama l’individualità e il concetto di “single”.

Alibaba, gigante dell’e-commerce in Cina, è stato il promotore della trasformazione del Single’s Day in una giornata di acquisti a livello globale. L’iniziativa, oggi, va ben oltre il concetto di festa per i single, proponendo un ampio ventaglio di offerte su prodotti di vario genere, dal tech alla moda, fino agli articoli per la casa.

Le migliori offerte del Single’s Day 2024

Come dicevamo alcuni store hanno avviato le promozioni Single’s Day già a partire dal 9 novembre precedente, consentendo ai consumatori di accedere a sconti speciali anticipati. MediaWorld, per esempio, riserva ai suoi clienti con Carta MW Club (richiedibile subito e gratuitamente qui) uno sconto del 22%, applicato direttamente nel carrello. Anche Amazon si è unita ai festeggiamenti con una pagina dedicata, dove è possibile trovare centinaia di articoli su cui applicare uno sconto del 22% per ordini minimi di 299€.

Ecco le offerte più interessanti da non perdere:

Se vuoi una selezione di offerte su smartphone e prodotti Android, dai un occhio alle migliori offerte android del Single’s Day su TuttoTech.

Dove trovare le offerte del Single’s Day

Tante altre offerte vi aspettano, ecco dove trovare le offerte del Single’s Day dei vari store:

A festeggiare in grande ci pensa anche Aliexpress che ha previsto una serie di coupon sconto in base alla spesa. Qualche esempio? Nintendo Switch OLED a 212€ col coupon ITAE25, oppure Samsung Galaxy S24 da 256 GB con Snapdragon 8 Gen 3 a 497€ col codice ITAE80, o ancora POCO X6 Pro a 187 euro col codice ITAE25.