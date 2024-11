Nel marzo del 2022 la spedizione Endurance 22 ha permesso di ritrovare, nelle profondità del mare di Weddell, in Antartide, il relitto della Endurance, la nave che nel 1915, sotto la guida di Sir Ernest Shackleton, puntava alla traversata dell’Antartide. Completamente stritolata dai ghiacci polari, la nave affondò nel mese di novembre del 1915 ma, attraverso una delle storie di coraggio e resilienza più incredibili di sempre, tutto e 28 i membri dell’equipaggio riuscirono a mettersi in salvo.

Il Gruppo LEGO ha deciso di rendere omaggio al coraggio di quegli uomini con un nuovo incredibile set, LEGOP Icons Endurance, che arriverà nei negozi, fisici e online, a partire dal 29 novembre, quando in tutto il mondo si festeggerà il Black Friday. Per l’occasione chi acquisterà il nuovo set riceverà in omaggio anche un GWP (Gift With Purchase) dedicato alla scialuppa di salvataggio utilizzata dal capitano Shackleton per cercare soccorsi e tornare a salvare i propri uomini. È realizzata con 232 mattoncini e include le minifigure del Capitano Shackleton e di Frank Hurley.

Un set già leggendario

Il nuovo set della linea Icons utilizza ben 3.011 mattoncini per realizzare un modellino decisamente imponente: le dimensioni finali sono di 80 centimetri di lunghezza, 47 di altezza e 24 di larghezza, e include un supporto con targa per esporlo in casa e dargli il giusto risalto.

Il risultato finale è una replica realistica di un veliero a tre alberi, con 10 vele spiegate, una bandiera rossa e sartiame per reggere vele e alberi. Sono presenti numerosi dettagli, dal ponte multilivello con sezioni rimovibili per accedere alle cabine e al motore a vapore della nave. Sono incluse anche 4 scialuppe di salvataggio che possono essere rimosse, un’ancora a prua e una ruota che aziona il timone della nave.

Come accade ormai per tutti i set LEGO di recente costruzione, è possibile utilizzare l’app LEGO Builder per montare il modello seguendo le istruzioni digitali, abituandosi a quella che, con ogni probabilità, diventerà una consuetudine per LEGO, che nei prossimi anni dovrebbe abbandonare anche i manuali cartacei.

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Icons Endurance sarà in vendita a partire dal 29 novembre sul sito LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di 269,99 euro. Dallo stesso giorno, e fino a esaurimento scorte, sarà possibile ottenere il set dedicato alla scialuppa senza alcun costo aggiuntivo.