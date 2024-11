Il primo satellite in legno al mondo è stato lanciato nello spazio come parte di un primo test sull’utilizzo del legno nell’esplorazione della Luna e di Marte.

Grande quanto un palmo, LignoSat è stato sviluppato dall’Università di Kyoto e dall’impresa edile Sumitomo Forestry e verrà trasportato sulla Stazione Spaziale Internazionale con una missione SpaceX e successivamente rilasciato in orbita a circa 400 km sopra la Terra.

LignoSat ha il compito di dimostrare che il legno è un materiale adatto all’uso spaziale

I ricercatori giapponesi hanno un piano cinquantennale di piantagione di alberi e costruzione di case in legno sulla Luna e su Marte, quindi il team ha deciso di sviluppare un satellite in legno certificato dalla NASA per dimostrare che il legno è un materiale adatto all’uso spaziale.

Koji Murata, professore di scienze forestali alla Kyoto University, ha affermato che gli aerei dei primi anni del 1900 erano fatti di legno, aggiungendo che anche un satellite in legno dovrebbe essere fattibile, in quanto il legno è più resistente nello spazio che sulla Terra, in quanto non c’è acqua né ossigeno che potrebbero farlo marcire o infiammare.

Secondo i ricercatori giapponesi un satellite in legno riduce al minimo anche l’impatto ambientale al termine del suo ciclo di vita, visto che i satelliti dismessi devono rientrare nell’atmosfera per evitare di diventare detriti spaziali.

I satelliti metallici convenzionali creano particelle di ossido di alluminio durante il rientro, mentre quelli di legno brucerebbero semplicemente causando meno inquinamento.

LignoSat è realizzato in honoki utilizzando una tecnica artigianale tradizionale giapponese che non prevede l’utilizzo di viti o colla. Si tratta di una specie di albero di magnolia originario del Giappone e tradizionalmente utilizzato per i foderi delle spade.

Dopo un esperimento durato 10 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, i ricercatori hanno scoperto che l’honoki è il più adatto per le navicelle spaziali.

Se i ricercatori riusciranno a dimostrare che il loro primo satellite in legno funziona, lo presenteranno all’agenzia spaziale SpaceX di Elon Musk.