L’Unione Europea e il suo Digital Markets Act (o DMA) continuano a fare paura ai colossi della tecnologia e nelle scorse ore sono tornate a farsi insistenti le indiscrezioni secondo cui potrebbe essere in arrivo una multa particolarmente salata per Apple.

Stando a quanto è stato riportato da Bloomberg, infatti, le norme del DMA potrebbero portare alla prima multa per il colosso di Cupertino dopo i vari tentativi (a quanto pare falliti) di quest’ultimo di conformarsi ad esse.

Apple potrebbe essere multata per il mancato rispetto del DMA

Al momento non si conoscono i dettagli della sanzione che l’Unione Europea starebbe valutando di infliggere ad Apple ma pare che nei programmi delle autorità comunitarie vi sia quello di non fare terminare il 2024 e qualcuno suggerisce che il provvedimento potrebbe essere emanato già questo mese, prima che il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager lasci il suo incarico.

Negli ultimi mesi il colosso di Cupertino non ha nascosto di avere incontrato non poche difficoltà nell’adeguare i suoi prodotti alle nuove norme e allo spirito di questa legge, il cui obiettivo principale è impedire che il mercato finisca sotto il controllo dei vari monopoli delle aziende big della tecnologia.

Secondo fonti anonime, l’UE potrebbe irrogare una grande multa iniziale ad Apple (pare possa arrivare fino al 10% delle vendite annuali globali) e poi richiederle il pagamento di penalità fino a quando non sarà riuscita ad adeguare i suoi prodotti e servizi alla nuova normativa comunitaria.

In sostanza, la partita a scacchi tra Apple e l’Unione Europea, che va avanti già da diversi mesi, probabilmente è destinata a proseguire anche in quelli a venire, almeno fino a quando il produttore non riuscirà ad apportare delle modifiche che accontentino realmente le autorità comunitarie.

E magari la tanto chiacchierata multa potrebbe riuscire ad accelerare questo percorso. Staremo a vedere.