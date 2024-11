Se siete possessori di un iPhone con supporto MagSafe, oggi Amazon propone una nuova offerta da non perdere per chi cerca un power bank versatile e compatto. In attesa di scoprire le migliori offerte Black Friday, INIU provare il suo MagSafe Power Bank, con una capacità di 5500mAh e ricarica da 20W, in promozione a 10,17€ invece di 21,42€ applicando il coupon del 50% direttamente nella pagina prodotto.

INIU for MagSafe Power Bank: compatibilità e funzionalità smart

Questo modello di power bank firmato INIU è perfetto per gli utenti iPhone dalla serie 12 fino alla serie 16 grazie al suo supporto MagSafe che permette di agganciarsi magneticamente al dispositivo per una ricarica senza fili stabile e pratica. Con una capacità di 5500mAh, offre una carica extra affidabile per chi è spesso in movimento, mantenendo dimensioni compatte e praticità d’uso.

Oltre alla ricarica wireless, INIU for MagSafe Power Bank include una porta USB-C in grado di erogare fino a 20W di potenza, consentendo di ricaricare il dispositivo più velocemente rispetto ai caricabatterie standard. Tra le caratteristiche di sicurezza, troviamo il sistema TempGuard 2.0, progettato per prevenire il surriscaldamento e mantenere temperature ottimali durante l’uso.

Offerta imperdibile su Amazon

Questo pratico power bank è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 10,17€ grazie all’offerta e al coupon del 50% applicabile direttamente in pagina, riducendo il prezzo di listino di 21,42€. Un’ottima opportunità per aggiungere al proprio kit di accessori un dispositivo affidabile, compatibile e dalle performance adeguate a un’ampia gamma di dispositivi iPhone recenti.