Dopo mesi di indiscrezioni, alle volte affidabili e altre un po’ meno, all’inizio di settembre è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale di PlayStation 5 Pro.

Il colosso nipponico, tuttavia, non ha fornito dettagli approfonditi su quella che è la dotazione tecnica di questa sua attesa nuova console e nelle scorse ore in Rete sono emerse delle interessanti informazioni per coloro che non vedono l’ora di mettere le proprie mani sul dispositivo.

La scheda tecnica completa di Sony PlayStation 5 Pro non è più un segreto

Nelle scorse ore videotechuk su X ha condiviso la seguente foto che dovrebbe mostrarci la scheda tecnica della nuova console gaming di Sony (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ebbene, stando a tale foto PlayStation 5 Pro è dotata di una CPU Zen 2 a 8 core e 16 thread di AMD, abbinata a una GPU RDNA (da 16,7 TFLOPS), il tutto per un consumo di 390 W di potenza a pieno carico.

Ed ancora, gli utenti potranno fare affidamento su 16 GB di memoria GDDR6 per la grafica e 2 GB di memoria DDR5 per tutto il resto.

Tra le altre caratteristiche di PlayStation 5 Pro vi sono, il supporto Wi-Fi 7, la connettività Bluetooth 5.1, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C (delle quali soltanto una è classificata a 10 Gbps), un SSD da 2 TB con uno slot M.2 per un’ulteriore eventuale espansione e una porta HDMI, il tutto in una scocca con dimensioni pari a 388 x 89 x 216 mm e un peso di 3,1 Kg.

Ricordiamo che Sony PlayStation 5 Pro sarà acquistabile a partire da giovedì 7 novembre 2024 presso rivenditori autorizzati e su PlayStation Direct al prezzo consigliato di 799,99 euro (il lettore Blu-Ray e il Vertical Stand non sono inclusi) e sarà interessante scoprire quale accoglienza la nuova console del colosso nipponico riceverà sul mercato.