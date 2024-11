Abarth ha presentato Nuova Abarth 600e, già ampiamente definita come Abarth più potente di sempre dal gruppo Stellantis, con una potenza di 280 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi.

La buona accelerazione del nuovo veicolo non è tuttavia l’unico motivo per cui sarebbe bene non perdere di vista la nuova creazione del brand: vediamo dunque insieme che cosa ha in serbo per i suoi clienti e se, dinanzi a tanta potenza, vi è anche una positiva risposta in termini di design e funzionalità.

Quanto è realmente potente Abarth 600e

I motivi per cui Abarth è così convinta che il proprio nuovo veicolo sia il più potente di sempre risiedono in alcuni elementi celati sotto la scocca.

Cominciamo dal cuore pulsante del mezzo, il motore elettrico da 280 CV e 207 kW che, effettivamente, rappresenta la potenza più alta mai raggiunta da una Abarth. Il motore è peraltro stato testato sullo stesso banco di prova della Formula E con un simulatore di guida, confermando nei test l’accelerazione da 0 a 100 km/ in 5,85 secondi con la Scorpionissima, e in 6,24 secondi con la Turismo.

La coppia di 345 Nm con cui è fornita l’auto si accompagna poi con una velocità massima limitata a 200 km orari, con autonomi fino a 334 km nel ciclo combinato misto WLTP.

Tre modalità di guida

Considerato che ne abbiamo appena fatto cenno, ricordiamo come Abarth 600e sia dotata di tre diverse modalità di guida:

Turismo , che offre un’accelerazione più fluida e 110 kW di potenza per Abarth 600e Turismo e 140 kW per Scorpionissima, abbinata a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida emozionante con velocità massima di 150 km/h, taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP;

, che offre un’accelerazione più fluida e 110 kW di potenza per Abarth 600e Turismo e 140 kW per Scorpionissima, abbinata a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida emozionante con velocità massima di 150 km/h, taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP; Scorpion Street , con 150 kW di potenza per Turismo e 170 kW per Scorpionissima, con 345 Nm di coppia e velocità massima di 180 km/h;

, con 150 kW di potenza per Turismo e 170 kW per Scorpionissima, con 345 Nm di coppia e velocità massima di 180 km/h; Scorpion Track, con una calibrazione più aggressiva del pedale dell’acceleratore e sportiva dello sterzo, oltre a settaggi ESP che assicurano una guida più divertente. La velocità massima sale a 200 km/h, mentre vengono confermati 345 Nm di coppia, con potenza massima di 207 kW (280 CV) per Abarth 600e Scorpionissima e 175 kW (240 CV) per Abarth 600e Turismo.

I partner Abarth: ecco chi ha collaborato al nuovo veicolo

Nel comunicato stampa del gruppo Stellantis, Abarth ricorda come il nuovo veicolo sia sorto grazie alla collaborazione di alcuni partner societari, a cominciare da Michelin, a cui si devono i passi in avanti su sicurezza, durata e prestazioni energetica degli pneumatici Michelin Pilot Sport EV, progettati proprio per rispondere alle performance di Abarth 600e.

I freni derivano invece dalla tecnologia Alcon, provenienti dal mondo del racing, con ampia superficie del disco e pinza monoblocco a quattro pistoni che garantisce la migliore resistenza al fading e la più ampia dissipazione del calore.

Rileviamo inoltre il ruolo di JTEKT, a cui si deve il differenziale a slittamento limitato Torsen, che assicura una traiettoria migliore, una maggiore maneggevolezza, trazione in curva e sicurezza anche in condizioni scivolose. Negli interni spiccano poi i sedili Sabelt, che assicurano prestazioni e supporto alla guida di alto livello.

Gli esterni di Abarth 600e

Il design esterno di Abarth 600e si è ispirato al passato, con forme squadrate dei radiatore frontale di Abarth 850 TC, senza però dimenticare i chiari richiami al mondo del gaming e del digitale, con una griglia sulla presa d’aria.

Abarth ha poi deciso di rendere più distintiva quest’auto lavorando su paraurti anteriori e posteriori, spoiler e ruote. Il risultato è una silhouette più allungata, con il muso di squalo che ottimizza la performance aerodinamica. L’assetto risulta essere ribassato di 30 mm sulla parte anteriore e 25 mm su quella posteriore.

Completano gli esterni i cerchi in lega da 20” a cinque razze, il coprimozzo con design moderno e sfaccettato, la presenza dello scorpione elettrificato su alcune aree esterne del veicolo, dal cofano ai loghi sul parafango, oltre che sulla linea centrale.

Per quanto poi concerne i colori, Abarth 600e Turismo sarà disponibile in VAerde Acid, Bianco Antidote, Arancione Shock, e Nero Venom. L’edizione limitata Scorpionissima sarà disponibile sia in Verde Acid sia nell’esclusivo Viola Hypnotic.

Gli interni di Abarth 600e

Numerosi sono i dettagli di interesse negli interni di Abarth 600e. In brevità, possiamo ricordare la presenza di un volante sportivo con inserti in pelle e Alcantara, sia nella parte alta che in quella bassa. I montanti e il tettuccio hanno finiture in nero per dare un’atmosfera più dark all’abitacolo.

I sedili sono stati progettati ad-hoc, così come i pedali con inserti in alluminio e tappetini nella Scorpionissima, che mantiene un’aria più misteriosa grazie ai vetri oscurati. Troviamo poi altri dettagli come il battitacco con scritta Abarth, il display a colori TFT da 7” con grafica Abarth, la fascia della plancia verniciata in nero lucida per Turismo e opaca per Scorpionissima.

La tecnologia di Abarth 600e

Abarth 600e non risparmia la presenza di tecnologia al servizio della sicurezza e del comfort.

In particolare, l’auto è dotata di una gamma di ADAS per rendere la vita a bordo più confortevole e semplice, con l’Adaptive Cruise Control e il freno di stazionamento elettrico che facilitano lunghi tragitti e manovre di parcheggio. Per quanto riguarda la sicurezza, sono presenti:

6 airbag

sistema “E-call” per le emergenze

Drowsy Driver Detection

frenata d’emergenza autonoma

Lane Departure Warning

Lane keeping

ISOFIX nei sedili anteriori e posteriori

Guida Assistita di Livello 2 (solo per Scorpionissima) con Lane Centering & Traffic Jam assist e sensori di parcheggio a 360°

Urban Blind Spot monitor, specchietti a chiusura automatica, informazioni sulla segnaletica stradale e Automatic High Beam (solo per Scorpionissima).

apertura automatica del bagagliaio posteriore, Cargo Flex kit e ricarica wireless del cellulare (solo per Scorpionissima)

porte USB A +C, sensori posteriori di parcheggio, di pioggia e crepuscolo, avvio senza chiave e collegamento wireless Android Auto e Apple Carplay (solo per Turismo).

Passando infine al sistema di infotainment di Abarth 600e, Turismo è dotata di un sistema di infotainment che include:

radio da 10,25”

sei altoparlanti.

La Scorpionissima è invece dotata di:

radio 10,25” con NAV di serie con diverse funzioni informative esclusive sulle prestazioni dell’auto

Sound Generator gestito dall’homepage del sistema di infotainment.

In entrambe le versioni sono poi presenti i servizi connessi Connect ONE e Connect PLUS, riconoscimento vocale per la comunicazione a bordo e aggiornamenti automatici e regolari delle mappe stradali per rendere la navigazione più semplice. Infine, per la prima volta nella storia del brand, è implementata l’assistenza integrata di Chat GPT Generative AI.

Quanto costa Abarth 600e

Abarth 600e costa 43.000 euro nella versione sportiva Turismo e 49.000 euro nella versione più potente Scorpionissima.