Apple ha annunciato un nuovo programma di assistenza per risolvere un problema che riguarda un piccolo numero di iPhone 14 Plus. Secondo quanto comunicato dall’azienda, alcuni dispositivi presentano un malfunzionamento della fotocamera posteriore, che impedisce la visualizzazione dell’anteprima delle immagini.

Dettagli del problema e del programma di riparazione

Apple ha specificato che questo difetto interessa solo una minima percentuale di iPhone 14 Plus prodotti tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024. Gli utenti possono verificare se il proprio dispositivo è coinvolto inserendo il numero di serie sulla pagina ufficiale del programma di assistenza.

In caso di dispositivo idoneo, Apple o un fornitore di servizi autorizzato effettueranno la riparazione della fotocamera gratuitamente. Inoltre, coloro che hanno già sostenuto spese per una riparazione analoga sono invitati a contattare Apple per verificare la possibilità di ottenere un rimborso.

Durata del programma di assistenza

Il programma di assistenza coprirà gli iPhone 14 Plus idonei per un periodo di tre anni dalla data originale di vendita del dispositivo. Questo tipo di iniziativa non è nuova per Apple, che in passato ha lanciato programmi simili per altri modelli, come iPhone 12 e AirPods Pro, risolvendo problemi legati al ricevitore o a difetti sonori.