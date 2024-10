Considerando i 600 euro di sconto, e il fatto che riguardano un prodotto non troppo costoso, ovvero equivalgono a un ribasso del 42%, si tratta di un’offerta davvero interessante. Accenniamo a quella di Unieuro che, in queste ore, permette di portarsi a casa un notebook con RTX 4060 a meno di 800 euro, un Lenovo LOQ, per la precisione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Lenovo LOQ da 15″ con RTX 4060 in offerta da Unieuro

Lenovo LOQ è un notebook di fascia media che, nella versione in questione disponibile in offerta da Unieuro, monta uno schermo IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD, rapporto d’aspetto di 16:9, frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz, e luminosità di 350 nit.

Sotto il cofano c’è un processore Intel Core i5-13500H di tredicesima generazione affiancato da una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 e da 16 GB di memoria RAM DDR5 a 5200 MHz, espandibile fino a 32 GB. Per il reso vale la pena menzionare lo spazio di archiviazione interno, da 512 GB su unità SSD, Windows 11 Home preinstallato, il supporto al Wi-Fi 6 e la batteria da 60 Wh compatibile con un sistema di ricarica rapida.

Grazie all’offerta di Unieuro in vigore in queste ore è possibile comprare il notebook da gaming Lenovo LOQ così configurato a un prezzo decisamente interessante, scontato a 799,90 euro invece di 1.399 euro, prezzo di listino che, in precedenza era già stato ribassato dal negozio a 1.053 euro.

Non sappiamo fino a quando sarà in vendita a questo prezzo, perché è un’offerta slegata da volantini e altre campagne promozionali della catena. Ma se siete interessati, lo potete comprare direttamente sul sito di Unieuro seguendo il link qui sotto.

