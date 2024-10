Si vocifera che Google stia lavorando per fare in modo che l’intelligenza artificiale sia in grado di gestire un browser in modo da poter aiutare gli utenti ad automatizzare le attività quotidiane sul Web.

Un nuovo rapporto di The Information riporta che il colosso di Mountain View starebbe lavorando a una sorta di “agente AI che usa computer” con il nome in codice Project Jarvis.

Google Chrome potrebbe aiutarci a sbrigare le attività quotidiane sul Web

Secondo quanto riferito, Jarvis sarebbe in grado di catturare screenshot di ciò che è presente sullo schermo, interpretando gli scatti prima di eseguire azioni come cliccare su un pulsante o digitare in un campo di testo.

Il nuovo agente AI potrebbe essere in grado di assistere l’utente con attività comuni come la ricerca, lo shopping e la prenotazione di voli in Google Chrome.

Stando al rapporto, Google potrebbe prepararsi a presentare in anteprima il “Progetto Jarvis” già a dicembre, quando la società dovrebbe svelare il modello Google Gemini di nuova generazione.

Al momento non è chiaro cosa esattamente questo nuovo agente potrebbe essere in grado di fare per consentire alle persone di avere più tempo da trascorrere nella vita reale piuttosto che davanti a uno schermo, ma potremmo scoprirlo entro la fine dell’anno.