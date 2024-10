Non tutti riescono a utilizzare con continuità un mouse tradizionale, che si tratti di problemi al tunnel carpale o di una semplice questione di comodità. In tal senso possono entrare in gioco i mouse verticali ergonomici, che in tanti trovano più confortevoli per il lavoro di tutti i giorni: in particolare oggi vi segnaliamo il lancio di due nuovi modelli Techly adatti per l’utilizzo con Windows, macOS, Chrome OS e Android. Scopriamoli insieme.

Techly lancia due nuovi mouse verticali a piccoli prezzi

Techly propone due nuovi mouse verticali wireless dal design ergonomico, pensati per ridurre la tensione e per prevenire l’insorgenza della sindrome del tunnel carpale. Si tratta dei modelli Techly IM 1200-VM-B e IM 1100-VM-B, con sensore ottico e fino a rispettivamente 1600 e 3200 dpi di sensibilità.

Nonostante si tratti di modelli verticali, troviamo interessanti cambiamenti a livello estetico: il primo modello è più “tradizionale” ed è dotato di un LED di colore rosso, mentre il secondo offre un particolare design, anche se la presa risulta simile per entrambe le periferiche. Tutti e due i mouse sono in plastica ABS con rivestimento in gomma per una migliore presa, offrono sei pulsanti con rotella di scorrimento e sono senza fili (con interfaccia 2,4 GHz); richiedono 2 pile AAA o AA, incluse in confezione.

Come già accennato, risultano compatibili con i principali sistemi operativi, come Windows, macOS, Chrome OS e Android, e di conseguenza possono essere utilizzati su PC, notebook, tablet e smartphone.

I mouse Techly IM 1200-VM-B e IM 1100-VM-B sono disponibili all’acquisto sul sito a un prezzo molto simile e contenuto: il primo viene proposto al prezzo consigliato di 12,90 euro, mentre il secondo sale di appena un euro (13,90 euro). Se siete interessati potete dargli un’occhiata o effettuare l’ordine seguendo uno dei link qui in basso:

