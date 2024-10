Nel corso delle ultime ore Xbox ha presentato ufficialmente le nuove cuffie wireless per console Xbox Series X / S (e dispositivi con sistema operativo Windows 10 / 11), che offrono diverse funzionalità dedicate specificatamente al gaming: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Cuffie wireless Xbox: nuovo design, Dolby Atmos e non solo

Una delle funzionalità più interessanti delle nuove cuffie wireless Xbox risiede nel supporto a Dolby Atmos, in grado di restituire un suono coinvolgente, prestandosi così alle diverse tipologie di videogiochi della lineup Xbox, dai titoli action fino ad arrivare ai giochi di guida. La qualità del suono è garantita soprattutto dai driver da 40 millimetri, che garantiscono così un audio cristallino.

Il nuovo modello di cuffie wireless Xbox presenta un design flessibile con imbottitura in schiuma, in grado di assicurare un buon livello di comfort per il giocatore che ne fa uso, grazie soprattutto alla presenza dell’archetto regolabile. In corrispondenza dei padiglioni sono inoltre presenti dei selettori, che consentono di regolare con semplicità il volume, oltre a cambiare eventualmente l’equilibrio tra l’audio del gioco e della chat.

Rinnovata anche la comunicazione tra giocatori, resa possibile dal sistema a due microfoni sorretti da un braccio pieghevole, che può così adattarsi alle preferenze del singolo utente, restituendo una comunicazione chiara e nitida per ogni partita, grazie anche alla funzionalità di isolamento vocale.

Miglioramenti previsti anche per l’autonomia, con una batteria agli ioni di litio ricaricabile in grado di garantire 20 ore di durata totale dichiarate dalla compagnia, consentendo così di giocare per diverse sessioni senza nessuna particolare preoccupazione. È inoltre possibile associare le cuffie wireless Xbox all’app accessori Xbox, in modo tale da accedere a una più completa personalizzazione dell’esperienza sonora, regolando ad esempio l’incremento dei bassi o le impostazioni dell’equalizzatore.

Per chi fosse interessato ad acquistarle, le nuove cuffie wireless Xbox sono disponibili ad un prezzo di 109,99 euro sul sito ufficiale Xbox, e a breve su Amazon Italia.

Acquista le cuffie wireless Xbox su Amazon Italia a 109,99 euro