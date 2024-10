Stability AI ha presentato oggi la versione 3.5 della sua famosa piattaforma di generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, Stable Diffusion. Come è lecito aspettarsi, questa release introduce e promette modelli ancora più potenti e versatili, destinati a rendere la creazione di contenuti visivi più semplice e accessibile per una vasta gamma di utenti, dai professionisti alle piccole aziende, fino agli hobbisti e ricercatori.

Stable Diffusion 3.5: la generazione AI di immagini raggiunge un nuovo livello

Uno dei punti di forza di Stable Diffusion 3.5 è l’ampia gamma di varianti disponibili: si va dai modelli Stable Diffusion 3.5 Large e Large Turbo già scaricabili, alla versione Medium prevista per il 29 ottobre. Queste varianti sono progettate per funzionare su hardware di consumo e possono essere utilizzate sia per progetti commerciali che non commerciali, grazie alla licenza permissiva di Stability AI.

Inoltre, per chi desidera testare subito queste novità, i modelli possono essere scaricati da Hugging Face e il codice di inferenza è disponibile su GitHub.

Questa nuova versione rappresenta un notevole miglioramento rispetto a Stable Diffusion 3 Medium, rilasciata lo scorso giugno. All’epoca, il modello non aveva soddisfatto pienamente le aspettative della community, ma invece di risolvere i problemi con una correzione rapida, Stability AI ha preferito investire più tempo nello sviluppo di una soluzione che portasse a un’evoluzione significativa nella creazione di immagini.

Con Stable Diffusion 3.5, l’obiettivo è quello di fornire uno strumento avanzato e al tempo stesso flessibile, capace di dare vita a contenuti visivi di alta qualità senza richiedere risorse tecnologiche proibitive.

Un’ampia gamma di modelli per ogni esigenza

I modelli di Stable Diffusion 3.5 sono pensati per soddisfare esigenze molto diverse ed è declinato in 3 versioni.

La variante Large, con i suoi 8 miliardi di parametri, è progettata per garantire una qualità delle immagini di maggior livello, perfetta per progetti complessi e professionali.

D’altra parte, la versione Large Turbo sacrifica leggermente la precisione per ottenere un notevole incremento di velocità, consentendo la generazione di immagini in tempi molto ridotti, ma mantenendo comunque un’elevata fedeltà al prompt.

In arrivo invece il 29 ottobre, Stable Diffusion 3.5 Medium, pensato per chi cerca un compromesso tra performance e facilità di utilizzo, con 2,5 miliardi di parametri ottimizzati per girare su hardware di fascia media, come i normali computer “di casa”. Questa versione punta a offrire un’alta qualità dell’immagine senza i requisiti tecnici delle versioni più avanzate, rendendo il modello ideale per chi lavora su progetti a media risoluzione.

Flessibilità e qualità

Una delle caratteristiche principali di Stable Diffusion 3.5 è la sua estrema flessibilità. Gli utenti possono personalizzare il modello per rispondere a specifiche esigenze creative o adattarlo a flussi di lavoro particolari, come l’ottimizzazione dei processi o la creazione di applicazioni su misura. Questo livello di personalizzazione si deve all’integrazione di tecnologie avanzate come la Query-Key Normalization, che stabilizza il processo di addestramento del modello e ne facilita l’ulteriore sviluppo.

Inoltre, il modello è stato progettato per funzionare efficacemente su hardware standard, garantendo prestazioni elevate anche senza dispositivi particolarmente potenti.

Stable Diffusion 3.5 è rilasciato sotto una licenza particolarmente permissiva: è gratuito per l’uso non commerciale e per le aziende che generano meno di 1 milione di dollari di entrate annue. Questo permette a startup e creator indipendenti di sfruttare al massimo il potenziale del modello senza costi aggiuntivi, mantenendo inoltre la piena proprietà dei contenuti generati.

Parallelamente, Stability AI ha sottolineato l’importanza della sicurezza nell’uso dei suoi modelli. Vengono adottate misure per prevenire l’uso improprio dell’intelligenza artificiale, assicurando che lo sviluppo e l’uso della piattaforma siano responsabili e sicuri.

Prossimi passi

Dopo il rilascio della versione Medium, Stability AI prevede di lanciare una nuova serie di funzionalità avanzate, come i ControlNets, pensati per offrire un maggiore controllo sulle operazioni del modello e adattarlo a casi d’uso professionali ancora più specifici.